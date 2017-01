Belátta a tévedését, lemásolja a Mercedest a Honda

Belátták, hogy a hengersorok közé beépített axiális kompresszor nem életképes, úgyhogy inkább lemásolják a Mercedes megoldását.

A Honda 2015-ben tért vissza a Forma-1-be a McLaren oldalán, és már áprilisban kiderült, hogy a többiektől eltérő motorelrendezést választottak. Az ötletük azon alapult, hogy a turbót és az MGU-H-t a két, V-alakban álló hengersor közötti szűk helyre építették be, ami azért volt lehetséges, mert a hagyományosnak számító radiális helyett axiális kompresszort választottak.

Ezáltal vált lehetővé a hírhedt helytakarékos „size zero" koncepció, amely aerodinamikailag előnyös volt – így húzhatták feltűnően szűkre a McLarenek hátulját –, de cserébe számos műszaki problémát felvetett például a hűtéssel és közvetve a teljesítménnyel kapcsolatban is. A Honda ennek ellenére tavaly is kitartott a megoldás mellett.

Úgy tűnik, azóta mégis belátták, hogy ez az út elhibázott volt, ezért 2017-ben letérnek róla.

A motorsport.com úgy tudja, a Mercedes megoldását másolják le: a kompresszort a motor elé, a turbót pedig mögé építik be, és a kettőt a hengersorok között összekötik egy tengellyel. Ráadásul magát a belső égésű motort is átalakítják, áttérve a többi gyártó által már használt előkamrás, a Ferrariéhoz hasonlóan több fúvókás gyújtásrendszerre, amely azonos teljesítmény mellett kisebb fogyasztást tesz lehetővé.

A Honda szakít a "size zero" koncepcióval Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A Hondánál úgy érzik, az ERS terén már tavaly is nagyot léptek előre, Jenson Button szerint az energia-visszatáplálás szempontjából a motorjuk az egyik legjobb volt. Összességében mégis elmaradt a teljesítménye a riválisokétól, ezért a McLaren kedvezőtlen kompromisszumokra kényszerült a beállítások terén.

Az új elrendezéssel a hajtáslánc mérete óhatatlanul megnő kissé, de az MP4-32 hátulját állítólag így is meglehetősen kicsire tudják építeni.



A koncepcióváltást egyébként az könnyítette meg, hogy 2017-re száműzték az F1-ből a zsetonrendszert, amely csak egy kvótarendszer szerint engedélyezte a motoron végzett módosításokat, ezért a teljes elrendezés megváltoztatása nagy áldozatokkal járt volna.

