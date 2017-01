Hamilton és Schumacher: Melyikük tett többet a sikerért?

Ross Brawn mindkettejük csapatfőnöke volt, és fontos különbséget lát a két pilóta sikereinek körülményei között. Schumacher rangos elismerésben részesült hazájában.

Az F1 közönségét gyakran foglalkoztatja, hogy miként lehetne rangsorolni a különböző korszakok legsikeresebb versenyzőit, és rendszeresen felmerül, hogy vajon napjaink pilótái is olyan jók-e, mint a korábbi generációk legendái. A különböző statisztikai mutatók mellett a mérnökök és csapatfőnökök véleményére lehet hagyatkozni, hiszen ők testközelből látták versenyzőik munkáját.

Ezúttal Ross Brawnra hárult a hálátlan feladat, hogy az ESPN kérdésére összehasonlítsa a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, és a hétszeres világelső Michael Schumacher eredményeit. Ők ketten a győzelmek örök ranglistáját is vezetik, a 32 esztendős Hamilton 53 győzelemmel követi Schumacher 91 diadalt számláló rekordját.

Hamilton pont Schumachert váltotta a Mercedesnél Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

„Úgy gondolom, különböző helyzetekről van szó abból a szempontból, hogy Michaelnek nagyrészt fel kellett építenie egy csapatot a Ferrarinál. Ő végig csinált egy folyamatot, Lewisnak viszont ebben még nem volt része. Nem azért, mert nem lenne képes, hanem azért, mert még soha sem volt szükség erre” – foglalta össze Brawn, aki a Ferrarinál a csapat újjáépítésének egyik kulcsembere volt.

Rengeteget tett a Mercedes érdekében, de nem olyan állapotban fogadta a csapat, ahogy Michaelt a Ferrari az 1990-es években – mondta Hamiltonról. – Michael igen jelentősen hozzájárult a Ferrari csapat fejlődéséhez a ’90-es évek végén és 2000 után is. Nyilvánvaló, hogy Sebastian Vettel most ezt akarja újra megcsinálni.”

Brawn (középen) és Hamilton a dobogón 2013-as Magyar Nagydíj megnyerése után Forrás: Pirelli

Brawn szerint Schumacher legfőbb erénye az volt, hogy „egyszerűen imádott versenyautót vezetni”, és „bármikor rajongva tette be a hátsóját egy versenyautóba, amikor erre lehetősége nyílt.” A veterán szakember rámutatott arra is, hogy Schumacher mindig képes volt saját magát és a környezetét is motiválni, valamint remek csapatjátékosként jellemezte őt.

Ha mindezt összepakoljuk, akkor kapunk egy hétszeres világbajnokot.”

A 2013 decemberében elszenvedett síbaleset óta Schumacher továbbra is gyógykezelés alatt áll a külvilágtól hermetikusan elzárva, de a személyét érintő hír, hogy több, mint 177 ezer német szurkoló szavazata alapján a férfiak mezőnyében őt választották be a német sportolók hírességének csarnokába.

Schumacher és Brawn legendás párost alkotott Forrás: AFP

Schumacher a szavazatok 67%-át kapta, a 2. helyezett Lothar Matthäus 13%-ot ért el, a hölgyek mezőnyében Magdalena Neuer érdemelte ki az elismerést.

„Nem csupán a kivételes sportsikerek, hanem a példamutató társadalmi felelősségvállalás tette őt fontos példaképpé – méltatta Schumachert a németek sportért is felelős minisztere, Thomas de Maizière. – Michael Schumachernek és családjának továbbra is erőt és magabiztosságot kívánok!”

