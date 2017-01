Otthagyta a Mercedest a technikai igazgatójuk

Paddy Lowe valószínűleg a Williamshez igazol. Ez lehet a Mercedes által kiszemelt Valtteri Bottas megszerzésének az ára.

December óta egyre több jel utal arra, hogy a Mercedes a Williams pilótáját, Valtteri Bottast szemelte ki a váratlanul visszavonuló Nico Rosberg helyére, de az üzlet még valószínűleg nem köttetett meg. Ennek oka, hogy Bottas elengedése problémákat okoz a Williamsnek, és rájöttek arra is, hogy akár még hasznot is húzhatnak pilótájuk elengedéséből.

A gondok már ismertek: a Williamsnek szüksége van egy tapasztalt versenyzőre, mert az újonc Lance Strollra és a Mercedes által felajánlott Pascal Wehrleinre egyelőre nem lehet csapatot építeni, ráadásul a főszponzoruk is elvárja, hogy legalább az egyik pilótájuk 25 éves vagy idősebb legyen. A gordiuszi csomót állítólag már átvágták, és megegyeztek Felipe Massával a visszatérésről.

Bottas átülhet a Mercedesbe, de lehet, hogy csak akkor, ha a Williams megkapja érte Lowe-t Forrás: LAT Photographic/Glenn Dunbar

Massa egyelőre nem kommentálta a felmerült pletykákat, de a Marca úgy tudja, hogy a brazil pilóta már aktiválta is a kilépési záradékot az új szerződésében, amit egy meg nem nevezett csapattal kötött a Formula E-ben. A keletkezett űrt valószínűleg Esteban Gutiérrez tölti majd be, miután bejelentette, hogy az elektromos autóversenybe igazol, de még nem árulták el, hogy melyik istállóhoz.

Bottas elengedésének valószínűleg anyagi vonzata is van: a Mercedes eleinte állítólag 10 millió eurós engedményt kínált a motorok árából, de a Williams ezt nem tartotta elég jónak. Az Auto Motor und Sport értesülése szerint most nem kisebb igényt fogalmaztak meg, mint Paddy Lowe, a Mercedes technikai igazgatója azonnali elengedését.

Forma-1, Paddy Lowe, Mercedes Forrás: AFP

Lowe távozásáról is régen pletykálnak már, korábban összefüggésbe hozták a Ferrarival is, de az olaszok elnöke, Sergio Marchionne nem tartott igényt a szolgálataira. A Williams viszont annál inkább, mert a szaklap úgy tudja, akár a csapatfőnöki pozíciót és részesedést is felajánlanak neki. A korábbi szóbeszédekkel ellentétben azonban

Lowe egyelőre nem szabad, és állítólag leghamarabb májusban állhatna munkába a Williamsnél.

A lap úgy tudja, hogy Lowe szerződtetését Stroll édesapja, a divatmágnás Lawrence Stroll finanszírozza, és elégedett azzal is, ha Massa lesz fia mentora, hiszen a Ferrarinál jól megismerték egymást, amikor a brazil pilóta ott versenyzett, mivel Stroll szenvedélyesen gyűjti az olasz sportkocsikat, és Kanadában márkakereskedéseket is működtet.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Pat Symonds hirtelen távozása után ki lesz a technikai igazgató 2017-ben, elképzelhető, hogy egy ideig Lowe fogja betölteni azt a munkakört is. Az AMuS szerint 2018-tól megpróbálják elcsábítani a Toro Rosso technikai guruját, James Key-t, Claire Williams pedig az édesapját válthatja a vállalatcsoport elnöki tisztségében.

Lowe távozott a Mercedestől

Kedden délelőtt a Sky Sports Twitter-csatornája arról számolt be, hogy Paddy Lowe, a Mercedes technikai ügyekért felelős csapatfőnöke távozott az istállótól. Lowe 2013-tól dolgozott a Mercedesnél, Toto Wolff gyakorlatilag Ross Brawn helyére szerződtette őt.

A Motorsport.com megkeresésére a Mercedes nem kommentálta az értesülést, de a szakportál szerint Lowe a karácsonyi szabadság lejárta után mondott fel a csapatnál, és azonnali hatállyal a Williamshez igazol. A Mercedes várhatóan a Ferraritól érkező James Allisont nevezi ki Lowe helyére.

