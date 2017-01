Toto Wolff szerint Ricciardo a 3. legjobb

A Mercedes főnöke eddigi versenyzőit, Lewis Hamiltont és Nico Rosberget tette az első két helyre, de mögéjük már nem azt sorolta, akit korábban. Elárulta azt is, ki volt a fiatalkori hőse.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff elárulta, hogy kiket tart a jelenlegi Forma-1-es mezőny legjobb versenyzőinek. Illetve a „jelenlegi" kicsit túlzás, mert az első két helyre a csapata tavalyi párosát, Lewis Hamitont és Nico Rosberget sorolta, az utóbbi pedig már visszavonult. A 3. helyezettje viszont meglepő lehet.

A Mexikói Nagydíjig Sebastian Vettelt mondtam volna, de az után a verseny után inkább Daniel Ricciardót választanám"



– nyilatkozta a Le Figarónak arra célozva, hogy a négyszeres világbajnok kiborult, és a rádión elküldte melegebb éghajlatra a versenyigazgatót, Charlie Whitingot, amikor Max Verstappen egy kanyar levágásával maradt előtte.

Wolff Hamiltont és Rosberget tartotta a mezőny legjobbjainak Forrás: AFP/Peter Parks

„A választásom a versenyzői és emberi kvalitásokat egyszerre tükrözi. Nem állítanám, hogy Vettel csalódást okozott, hiszen nem a Mercedes pilótája, vagyis ez nem az én problémám volt."

A Mercedes ennek ellenére valószínűleg nem a Red Bullhoz elkötelezett Ricciardót, hanem Valtteri Bottast ülteti majd a távozó Rosberg helyére az idén.

A 44 éves Wolff egyébként maga is sokáig versenyzett: 1992-ben, az osztrák Formula Fordban kezdte a pályafutását, és túraautókkal amatőr szinten szép sikereket is elért később, például 1994-ben kategóriagyőzelmet aratott a híres nürburgringi 24 órás futamon, 2002-ben pedig 6. lett az FIA N-GT bajnokságában. Még 2014-ben is rajthoz állt a dubai 24 óráson egy Minivel.

Elárulta, hogy a fiatalkori példaképe Ayrton Senna volt.

„Ez nem hangzik túl eredetien, de ő volt a kedvencem. Számomra a tehetsége miatt ő volt a legnagyobb – mondta. – A sport iránti szenvedélye és az, hogy hihetetlenül erősen tudott a munkájára koncentrálni, kiemelte a többiek közül. Teljes mértékben elkötelezett volt a versenyzés iránt, és rengeteg fiatalt inspirált."

Wolff, aki instruktorként is dolgozott Walter Lehner versenyzőiskolájában, ugyanakkor megjegyezte, hogy bár pilótaként nem futott be, ezt nem feltétlenül bánja. „Sajnos azok, akikre igazán felnéztem, mind tragikusan végezték, ezért nem vagyok biztos benne, hogy szívesen cseréltem volna velük – mondta. – Jól érzem magam a bőrömben így is. Nem lettem az a bajnok, mint szerettem volna, de így sem bánok semmit."

