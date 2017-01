A Honda csak félig elégedett a tavalyi fejlődéssel

A McLaren-Honda tavaly majdnem megháromszorozta az egy évvel korábbi pontjai számát, és az F1-be 2015-ben visszatérő japán autógyár motorja nemcsak erősebb, hanem jóval megbízhatóbb is lett. A dobogós helyekre és a győzelmekre azonban továbbra sem volt esélyük, és a Honda sportprogramját irányító Haszegava Juszuke elismerte, hogy csak félig volt elégedett a fejlődéssel.

2015 „egyértelműen borzalmas volt, de az első év végső soron arra szolgált, hogy felkészüljünk mindenre – nyilatkozta az Autosportnak. – Ezen a szakaszon túl kellett jutnunk, ebben az értelemben a fejlődésünk természetes volt. Egy kicsit azonban többet vártam. Reméltem, hogy jobban fogunk teljesíteni."

Miután tavalyelőtt a csapat versenyzői, Fernando Alonso és Jenson Button 23 motort használtak el a szezon során, ez a szám tavaly 14-re csökkent,



bár még így is felülmúlta a kettejük számára a szabályokban megszabott 10-es keretet. Haszegava elismerte, hogy meglepte őket, a Force India és az újonc Haas milyen gyors autót épített, a megbízhatósággal viszont elégedettek voltak.

A Honda tavaly előrelépett, csak nem eléggé Forrás: Andy Hone/LAT Photographic

„A legnagyobbat ezen a téren léptük előre, ezért a nagydíjak többségén jól alakultak az edzéseink is, elég sok időt tudtunk a pályán tölteni – mutatott rá. – Még így is akadtak gondjaink, de többnyire sikerült lebonyolítanunk a hétvégére tervezett programunkat, így a teljesítményünkből is kihozhattuk azt, amit lehetett."

A Hondát segítheti, hogy 2017-re eltörölték a zsetonrendszert, vagyis a motorok mostantól lényegében szabadon fejleszthetőek.



Haszegava azonban hangsúlyozta, hogy a megbízhatóság rovására így sem fogják hajszolni a lóerőket.

„A hajtásláncot megbízhatóan igyekszünk üzemeltetni, nem hajtjuk meg annyira, hogy átlépjük a határt – jelentette ki. – Ha a várható élettartama 4000 km, akkor nem fogunk túlmenni rajta."

A McLaren tavaly 76 ponttal 6. lett a konstruktőri összetettben. Az idén Alonso mellé, a visszavonuló Button helyére a tehetségkutató programjuk tagját, Stoffel Vandoorne-t igazolták le, aki egyszer, Bahreinben már beugrott a sérült spanyol helyére.

