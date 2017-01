Hülkenbergtől várja a Renault, hogy irányt mutasson

Az istálló rutinos technikai igazgatója, Bob Bell elárulta, hogy mit várnak új igazolásuktól, Nico Hülkenbergtől.

Nico Hülkenberg lesz a Renault istálló vezéregyénisége, miután úgy döntött, elhagyja a Force Indiát a gyári csapat kedvéért, és Kevin Magnussent váltva Jolyon Palmer csapattársa lesz. Bár a Renault tavaly csak bukdácsolt, és Hülkenberg az idén sem számít gyors áttörésre, Bob Bell, a csapat technikai igazgatója nagy reményeket fűz a korábbi Le Mans-győztes munkába állásához.

„Nico nagyon egyértelmű irányt fog mutatni azzal kapcsolatban, hogy a versenyző szempontjából milyennek kell lenni az autónak” – idézte Bellt az Autosport.

Hülkenberg iránt érdeklődött a Mercedes is, de a Renault-nak esze ágában sem volt elengedni őt Forrás: AFP/2016 Getty Images/Clive Mason

„Azt nem fogja megmondani nekünk, hogy milyen formájú legyen az első szárny, de azt világosan el tudja magyarázni, hogy mit kell tennünk, és milyen jellegzetességű autóra van szüksége a pilótának. Új gumikat kezdünk használni, és az ő tapasztalata sokat fog segíteni az átállásban. Ez a két terület, ahol ő kritikus jelentőségű lehet, és persze mindenkit lelkesíteni fog, és segít összetartani a csapatot.”

Bell úgy véli, hogy Hülkenberg pont jókor érkezik, szerinte a viszontagságos első szezon alatt nem tudták volna igazán hasznát venni a német pilóta értékeinek. Az idén viszont már jobb évre számít.

„Az idén újabb lépést teszünk, és már olyan területre lépünk, ahol tapasztalt pilótára van szükségünk, egy olyan kaliberre, aki segít kihozni a legtöbbet a fejlődésünkből. Segít majd minket tisztán látni, hogy hol tartunk, és mit kell tennünk az előrelépéshez. Kulcsfontosságú eleme lesz a szezonunknak.”

Hülkenberg már valóban rutinos tagja a mezőnynek, de annak ellenére sem tudott dobogós helyet elérni, hogy volt csapattársa, Sergio Pérez tavaly kétszer is 3. lett. A német pilóta viszont korábban megnyerte a GP2-t, pole pozíciót szerzett újoncként a Williamsszel, és elsőre győzött a Le Mans-i 24 órás versenyen is, ezért sokan úgy vélik, a Renault hozhatja meg számára az igazi F1-es sikereket is.

