Ezer lóerős is lehet Räikkönenék új Ferrarija

A Scuderia fejlesztői áttörhetik a lélektani határt az új szabályoknak megfelelően. Nem csak az autó, az erőforrás is jelentősen átalakulhat Maranellóban.

Az F1-es közvéleményt elsősorban az új szabályok szerint épülő karosszériák és a szélesebb gumik teszik érdeklődővé a 2017-es szezon előtt, de az erőforrások is lényegesen megváltoznak, még akkor is, ha az idei regulák nem kötelezik teljesen új konstrukciók kifejlesztésére a mérnököket.

A Renault viszont már korábban így döntött, és a La Gazzetta dello Sport arról ír, hogy a Ferrari is alaposan újratervezi az erőforrását, noha nem ez volt a gyengeségeik elsődleges forrása a 2016-os szezon során. AZ új autók miatt megnövelték a felhasználható üzemanyag mennyiségét 100-ról 105 kg-ra futamonként, így a becslések szerint akár a lélektani 1000 lóerős határt is átléphetik.

Új szívet kap a Ferrari Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Thompson

A sportlap szerint az erőforrás eddigi rendszerteljesítménye 970-980 lóerő körül lehetett, az idén viszont már több üzemanyagot lehet használni, újratervezték az égésteret, kifejlesztenek az időmérőn aktiválható, teljesítménynövelő-üzemmódot, átalakítják a hűtést és az elektromos alkatrészeket is.

Fontos szempont, hogy az idei szezontól megszüntetik a zsetonrendszert vagyis szinte korlátlanul lehet fejleszteni a motorokat, de az erőforrások darabszámára vonatkozó kvóták megmaradtak, így a 4. erőforrás beépítése után továbbra sem lehet majd büntetlenül cserélgetni az összetevőket.

A sportlap az erőforrást érintő változások mellett részletesen összefoglalta az új autók műszaki paramétereit is, valamint rajzokat készítettek arra vonatkozóan, hogy várhatóan miként fest majd a 2017. február 24-én megjelenő új F1-es Ferrari.

A Scuderia tavaly alaposan lemaradt a Mercedestől, sőt a Red Bull is visszaelőzte őket, de Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen vezetésével az idén javíthatnak a formájukon. Ezt az újjászervezett technikai stáb, és a korán megkezdett előkészületek is segíthetik.

Ejthetik a balszerencsét hozó festést

A motorfejlesztéssel kapcsolatos értesüléseket a Motorsport.com elemzése is megerősíti, és ők kitérnek az új modell kialakításával kapcsolatos további részletekre is. Úgy tudják, a 062/2 kódjelű új motor hatékonyabban használja majd az MGU-H-t vagyis a hőenergia-visszanyerő rendszert, így egyúttal a turbó meghibásodásának lehetőségét is csökkentik.

Az égéstérben új, multi-jet gyújtástechnológiával kísérleteznek.

A sebességváltót is újratervezték, mivel a tavalyi egység kevés helyet foglalt ugyan, de a hátsó tengely hatékony működését, és a tapadást nem segítette elő. A futómű sem marad érintetlen, az elemzés szerint a Ferrari a Mercedes megoldásához hasonló első felfüggesztést tervez. A várakozások szerint a tengelytáv 200 mm-rel nő a 2016-os autóhoz képest, és a motor is hátrébb kerülhet.

Úgy hírlik, hogy az autó szélcsatorna modelljein „szokatlan formák” láthatók,és a pletykák szerint a Ferrari száműzi a fehér részleteket az autó külsejéről, mert a régmúlt próbálkozásaihoz hasonlóan tavaly sem volt sikeres az autójuk, ami a domináns piros szín mellett hangsúlyos fehér elemeket is felvonultatott.

