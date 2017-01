Egy vagyont fizet a Mercedes, hogy indulhasson az F1-ben

A többi csapatnak is mélyen a zsebekbe kell nyúlni, hogy befizessék a nevezési díjat az idei F1-es szezonra, de a Mercedesnél több pénzt még soha senki nem utalt át az FIA-nak.

Hátulütője is van annak, amikor egy csapat szinte verhetetlen az F1-ben: miután a Mercedes zsinórban harmadszor is megnyerte a konstruktőri világbajnokságot, és még a 2015-ben begyűjtött 703 pontnál is többet, 765 pontot gyűjtöttek a pilótáik, rekordösszegű nevezési díjat kénytelenek befizetni a 2017-es világbajnokságra.

Az FIA minden egyes pont után 5161 amerikai dollárt (több, mint 1,5 millió Ft) kér az istállóktól, kivéve a konstruktőri világbajnok esetét, tőlük már 6194 dollárt várnak pontonként, plusz mindenkin behajtanak 516128 dollárnyi alapdíjat. Így alakul ki, hogy a Mercedes több, mint 5,2 millió dolláros nevezési díjat kénytelen befizetni.

Komolyabb összeget megspórolhatna a Mercedes, ha nem nyernének annyira Forrás: AFP/Mohammed Al-Shaikh

Ez F1-es léptékkel mérve nem olyan vészes összeg, hiszen csak az F1-es jogdíjakból ennek a sokszorosa folyik be a csapatokhoz, főleg a külön alkuk eredményeként megtámogatott gyári istállókhoz. Feltűnő azonban, hogy a 2. helyezett Red Bull „csupán” 2,9 millió dollárt fizet be, a Ferrari pedig 2,5 millió dollárt.

A teljes mezőny 17,4 millió dollárt utal át az FIA-nak, amelynek majdnem harmadát a Mercedes állja.

Bár a nevezési díj összege nem emelkedett, az Auto Motor und Sport rámutatott, hogy a rekordhosszú 2016-os szezon miatt mégis növekedtek az FIA bevételei, jövőre viszont csak kisebb összegre számíthatnak, mert a Német Nagydíj kihagyása miatt a mezőny 101 ponttal kevesebbet fog gyűjteni a 2017-es szezon összesen 20 futamán.

Csapat 2017 (USD) 2016 (USD) 1. Mercedes 5.254.538 4.870.510

2. Red Bull 2.931.476 1.481.235

3. Ferrari 2.570.206 2,725.036

4. Force India 1.408.981 1.218.024

5. Williams 1.288.346

1.842.505

6. McLaren 908.364

655.475

7. Toro Rosso 841.271 861.915

8. Haas 665.797

516.128

9. Renault 557.416

918.686 10. Sauber 526.450

701.924 11. Manor 521.289

516.128 Összesen 17.413.134

16.307.566

