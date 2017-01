Ricciardo: Legyőzném Hamiltont, ha csapattársak lennénk

Szeretné, ha egyszer a brit ellen bizonyíthatná a tehetségét, de elismerte, hogy Verstappen legyőzéséhez is tökéletes teljesítményre van szüksége.

A 2016-os szezonban Daniel Ricciardo végzett a legelőkelőbb helyen a két Mercedes mögött, a tabella 3. helyén záró ausztrál 44 ponttal szerzett többet az őt követő Sebastian Vettelnél. Ricciardo rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott az idény során, s bár fiatal csapattársa, Max Verstappen talán jobban magára vonta a figyelmet az agresszív vezetési stílusával, a legtöbb szakértő szerint összességében az ausztrál szereplése volt meggyőzőbb.

Ricciardo maga is úgy érzi, hogy 2016 volt az eddigi legerősebb szezonja, és meggyőződése, hogy egyenlő feltételek mellett bárkit le tudna győzni - még a háromszoros világbajnok Lewis Hamiltont is. "Időnként megkérdezik, kit szeretnék magam mellé csapattársnak, és én ilyenkor mindig Lewist mondom - nyilatkozta az ausztrál The Age magazinnak. - Nyilván én is tudom, hogy rendkívül tehetséges pilóta, de szerintem keményen megküzdenénk egymással, és hiszek benne, hogy végül legyőzném őt."

Ricciardo szívesen kipróbálná magát Hamilton csapattársaként Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Hamilton az FIA december elején megrendezett díjátadó gáláján elismerően nyilatkozott Ricciardóról, és kiemelte, hogy az ausztrált emberileg is szimpatikusnak tartja, szívesen töltene vele több időt a pályán kívül is. Ricciardo megtisztelőnek érzi a brit szavait, de szerinte a kapcsolatuk távol áll a barátságtól. "Soha nem mondott rólam semmi rosszat, és mindig kedves hozzám, de vannak napok, amikor inkább kerüli a beszélgetéseket - mondta Hamiltonról. - Néha csevegünk egymással, máskor viszont nem, ennyi az egész. Szereztem néhány barátot a sportban, de nem az az elsődleges célom az F1-ben, hogy barátkozzak."

Verstappen is kemény ellenfél

Ricciardónak a jelenlegi csapattársa ellen sincs könnyű dolga, Verstappen 2016-ban gyakran borsot tört az orra alá. Az ausztrál úgy érzi, 2017-ben is legyőzheti a Forma-1 egyik legnagyobb reménységének tartott hollandot, de ehhez az eddigieknél is jobb teljesítményre lesz szüksége. "Tudom, hogy az olyan napokon, amikor nem vezetek tökéletesen, Max elém kerülhet. Ettől függetlenül úgy gondolom, ha mindig kihozom magamból a maximumot és nem hibázok, akkor képes leszek elöl maradni."

"Nagyon fontos, hogy már az idény kezdete előtt mindent jól csináljak - fizikálisan is felkészült legyek, és a megfelelő hozzáállással vágjak neki a februári téli teszteknek. Ha ez sikerül, minden okom megvan rá, hogy bízzak a képességeimben."

