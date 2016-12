Bottas már a Mercedes gyárába is ellátogatott

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Williams finn versenyzője veszi át a visszavonuló Nico Rosberg helyét. Bottas közben úgy nyilatkozott, a szimulátorban sokkal gyorsabbnak érződnek a 2017-es autók.

Már eddig is szinte biztosnak tűnt, hogy Valtteri Bottas kapja meg a visszavonuló világbajnok, Nico Rosberg ülését a 2017-es idényre, egy újonnan kiszivárgott információ pedig még nyilvánvalóbbá teszi ezt: a Motorsport.com értesülései szerint a finn pilóta karácsony előtt ellátogatott Brackley-be, a Mercedes főhadiszállására.

A hírt természetesen sem a csapat, sem a pilóta nem erősítette meg, a Mercedes tartja magát ahhoz, hogy január 3. előtt semmilyen hivatalos bejelentést nem tesznek az új pilótával kapcsolatban. Sokatmondó azonban, hogy Bottas állítólag már a 2017-es autó pilótafülkéjét is kipróbálta, hogy elkezdhessenek dolgozni az ülésén, és néhány mérnökkel is beszélgetett. Arról egyelőre nincs hír, hogy Bottas már a szerződését is aláírta-e, de ez is elképzelhető.

Mióta kiderült, hogy a visszavonulását korábban bejelentő Felipe Massa mégis hajlandó lenne visszatérni a Williamshez, már a grove-i istálló sem áll a finn átigazolásának útjába. A Williams ugyanis eleinte azért nem akarta elengedni Bottast, mert féltek, hogy tapasztalt pilóta nélkül maradnak az új idényre, de Massa visszatérésével ez a probléma is megoldódott. A Mercedes valószínűleg addig vár majd a bejelentéssel, amíg a Williams is véglegesíti Massa új szerződését, illetve a Sauberhez tartó Pascal Wehrlein sorsa is rendeződik.

A Mercedes január első heteiben jelentheti be Bottas szerződtetését Forrás: AFP/Patrik Stollarz

A kanyarokban sokat gyorsulhatnak

Bottas közben még a Williams szimulátorában készül a 2017-es szezonra, és az eddigi tapasztalatai alapján úgy véli, a pilóták leginkább a kanyarokban fogják érezni az új szabályok hatásait. A kanyarokban sokkal gyorsabbnak érzem az autót, ez tetszik - nyilatkozta. - Mindig örülünk, ha a kanyarokban megnő a tempó, a tapadással és a leszorítóerővel együtt."

A szélesebb autók és gumik miatt a légellenállás nőni fog 2017-ben, ami az egyenesekben lassabb tempóhoz vezet majd, de Bottas szerint "ez nem igazán számít", sokkal lényegesebb, hogy a kanyarokban gyorsabbak lesznek az autók.

A finn úgy véli, az új szabályok ellenére a pilótáknak nem kell sokat változtatniuk a vezetési stílusukon, de néhány új kihívással azért így is szembesülnek. "Szerintem az lesz a legnehezebb feladat, hogy a hosszabb etapokon is jó állapotban tartsuk az abroncsainkat - mondta. - Afelől semmi kétség, hogy fizikálisan nehezebb lesz vezetni a nagyobb erőhatások miatt, de azt nem tudom, hogy az autó irányítása mennyire lesz nehéz. Szerintem ezen a téren nem lesz túl nagy a különbség."

