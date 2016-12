Rosberg az uszodában matekozva készült a vb-címre

A fizioterapeutája elárulta, a világbajnok milyen különleges edzésmódszereknek köszönheti, hogy mentálisan és fizikálisan is a csúcson volt 2016-ban.

Minden idők leghosszabb Forma-1-es idénye mentálisan és fizikálisan is alaposan leterhelte a pilótákat, és az élete első világbajnoki címéért küzdő, a szezon végén óriási nyomás alatt versenyző Nico Rosbergre ez különösen igaz volt. A német fizioterapeutája, Daniel Schlösser most elárulta, hogyan készültek fel a megpróbáltatásokra.

A német Bildnek nyilatkozó Schlösser először is kiemelte, hogy Rosberget soha nem kellett noszogatni az edzések közben, "sőt, néha inkább le kellett fékeznünk őt." Hozzátette, a világbajnok győzni akarása a pályán kívül is rendszeresen megmutatkozott. "Akárhogyan edzettünk, mindig versenyként élte meg a feladatokat, és egy elveszített teniszmérkőzés is ki tudta hozni a sodrából."

Mivel rendkívül fontos volt, hogy Rosberg szellemileg is minél felkészültebb legyen, a testedzést különböző feladatokkal kombinálták. "Nicónak az autóban ülve rengeteg információt kellett észben tartania, például a beállításokkal kapcsolatban - magyarázta Schlösser. - Ezért például a memóriajátékot is bevetettük úszás közben, hogy a fizikai megterhelés mellett az emlékezőképességét is fejlesszük. Ez úgy nézett ki, hogy két hossz leúszása után felfordíthatott két kártyát, majd úszott tovább."

Az idén meglett a kemény edzések eredménye Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

A játék mellett Rosbergnek időnként számolnia is kellett az uszodában. "A következő módszert gondoltam ki: mielőtt Nico leúszott két hosszt a 25 méteres medencében, adtam neki egy számolási feladatot, például megkérdeztem, mennyi 17-szer 18. Miután végzett az 50 méterrel, meg kellett adnia a választ. Nico számolás közben is jóval kevesebb, mint 2 perc alatt úszta le a távot" - árulta el az edző, aki szerint Rosberget mindig felbosszantotta, ha rosszul számolta ki a végeredményt.

A súlyából is faragtak

Rosberg 2016-ban a súlyára is jobban odafigyelt, mint a korábbi években. "Abból indulunk ki, hogy ha a pilóta 1 kilogrammal könnyebb, az körönként mintegy 3 századot jelent - mondta Schlösser. - Nicónak a nyári szünetben sikerült ennyit leadnia. A versenyzők azonban mindig ugyanazzal a problémával szembesülnek: minél könnyebbnek kell lenniük, ugyanakkor elég erősnek kell maradniuk, hogy bírják a megterhelést."

Rosberg a lábizmaiból veszített a súlyvesztés érdekében, a biciklis edzések helyett többet futott. "Az állóképességét így megtartotta, de a lába kevésbé volt izmos - magyarázta a fizioterapeuta. - A folyadékbevitellel is játszanunk kellett. Nico szombaton, az időmérő előtt majdnem egy literrel kevesebb folyadékot ivott, mint korábban, még hőségben is. Ezzel is tudtunk faragni a súlyából."

