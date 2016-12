Vettel mindig is a Ferrarival akart bajnokságot nyerni

A Scuderia korábbi pilótája, Mario Andretti elárulta, a német pilóta már akkor akkoriban a Ferrariról álmodozott, amikor megérkezett az F1-be. Megérti a feldúltságát is.

Nem úgy alakul Sebastian Vettel pályafutása a Ferrarinál, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. A négyszeres világbajnok pilóta 2014 végén hagyta el sikerei színhelyét, az átmenetileg visszacsúszó Red Bullt a Scuderia kedvéért, és a 2015-ben elért három futamgyőzelme azt jelezte, hogy jó döntést hozott. Az idén viszont a Red Bull visszaelőzte a Ferrarit, ami képtelen volt újabb győzelmeket felmutatni.

A helyzet Vettelt és a csapatot is hibákba hajszolta, a technikai stáb átszervezését okozta, ezek együttes hatásaként Vettel többször is elvesztette a fejét, és még a Ferrari vezetésének is rendre kellett utasítani őt. Bár egy év még mindenképpen hátra van Vettel szerződéséből, felmerült, hogy jövőre elválnak útjaik, a Scuderia korábbi pilótája, Mario Andretti azonban nem hiszi ezt.

Vettel az idén csak dobogós helyeknek örülhetett Forrás: © FERRARI MEDIA/© Foto Studio Colombo

„Nagyon szeretném, ha Vettel világbajnok lenne a Ferrarival, mert szerintem ő igazán oda tartozik – nyilatkozta az ESPN-nek. – Azért szegődött hozzájuk, mert ez volt az álma, Michael (Schumacher) volt a hőse” – magyarázta az F1 történetének legsikeresebb amerikai pilótája.

Az 1978-as világbajnok a Lotusszal érte el legnagyobb F1-es sikereit, de 1971-ben és ’72-ben is versenyzett a Ferrarinál, majd 1982-ben náluk zárta F1-es pályafutását is. Andretti megérti Vettel feldúltságát, de úgy véli, ettől még a Ferrari a megfelelő csapat számára.

Jövőre a harmadik évét kezdi a Scuderiánál Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Thompson

„Ő oda tartozik, és szerintem nagyjából mindenki szeretné látni, hogy sikeres lesz a Ferrarival. Én is, mert minden szempontból nagy rajongója vagyok – ismerte el Andretti, aki azt is megosztotta, hogy régen tudja Vettelről, hogy a Ferrari álmai csapata.

„Már régen kifejtette nekem, amikor megjelent a Forma-1-es körökben, hogy mit szeretne elérni, és szerintem most ott van, ahol lenni akar.”

