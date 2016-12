Hamilton egy modern hős, de az F1 így is unalmas

A korábbi háromszoros világbajnok Jackie Stewart úgy véli, manapság csak az F1 legnépszerűbb versenyzői keresnek többet nála.

Bár 1973-ban befejezte versenyzői pályafutását, és 1999 végén az F1-es csapatát is eladta, a korábbi háromszoros világbajnok Jackie Stewart továbbra is állandó vendége a versenyhétvégéknek, jelenleg a Rolex és a Heineken márkanagykövete is.

Stewart rendszeresen kifejti a véleményét a sport aktuális ügyeiről és személyiségeiről, így tett a svájci Blick megkeresése kapcsán is. Úgy véli, Max „Verstappen áttörésén kívül nem volt igazán izgalmas a szezon”, szerinte érdekesebb karakterekre lenne szükség.

Verstappen izgalmasabb Hamiltonnál és Vettelnél is? Forrás: DPPI media/Frederic Le Floc H

„Lewis Hamilton egyfajta modern hős, (Sebastian) Vettel meg egy csendes hős. (Kimi) Räikkönen talán mindkettejüknél népszerűbb. Ő alig mond valamit, lehet, hogy pont ezért olyan ismert! Verstappen engem Mario Andretti, Jochen Rindt és Francois Cevert első versenyeire emlékeztet. Ők is felkavarták a dolgokat” – emelt ki példákat saját kortársai közül.

Stewart pályafutása során, és azután is gyakran kiállt a sport biztonságának javítása mellett, de úgy véli, manapság hiányzik a sportból az izgalom, az ütközések, a műszaki hibák és a balesetek.

Verstappen az idén többször összecsapott az F1 rutinos pilótáival, köztük Räikkönennel is Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Mark Thompson

„Ne értsenek félre, senki sem akarja látni, ahogy a versenyzők összetörik magukat, de izgalmakra szükség van. Az én időmben ez adott volt, de sajnos az ellenfeleim közül sokan megfizettek ezért.”

A skót veterán manapság is gyakran ellátogat a versenyekre, ahol szponzorok szolgálatában áll, elmondása szerint „megpróbálom visszaadni azt a Forma-1-nek, amit én is kaptam tőle: sikert, csillogást és pénzt” – majd kijelentette, szerinte az F1-es pilóták közül mindössze a Mercedes és a Ferrari versenyzői, illetve Fernando Alonso keres jobban nála.

