Menjenek az F1-es autók 450-nel!

Egyszerű érveléssel állt elő az F1-es versenyzői szakszervezet elnöke: Legyenek biztonságosabbak az autók, és akkor majd sokkal gyorsabban lehet velük menni.

Az F1-es versenyzői szakszervezet (GPDA) elsődleges rendeltetése, hogy összefogja a pilótákat, és általában biztonsági szempontok érdekében lobbizzon, de a jelenlegi elnök, Alex Wurz a kinevezése óta olyan ügyekben is felszólal, amelyek nem a GPDA hatáskörébe tartoznak. Ezúttal kijelentette, ha az autók biztonságosabbak lennének, sokkal gyorsabban lehetne velük menni.

„Ha az F1 látnoka lennék, biztonságosabbá tenném az autókat, és sokkal gyorsabbá – nyilatkozta Wurz a Motorsport.com-nak. – Úgy értem, valóban sokkal gyorsabbá, mert tudunk olyan autót építeni, ami 450 km/órás tempóra is képes, és sokkal nagyobb leszorítóereje van. Ha az autók biztonságosabbak is lennének, a legextrémebb, utcai pályákon is versenyezhetnének.”

Ez a Ferrari egyelőre csak a képzelet szüleménye, de többen is gondolkodnak azon, hogyan lehetne az F1-es autókat dinamikusabbá, látványosabbá és gyorsabbá tenni Forrás: Ferrari

Wurz álláspontja abból a szempontból vitatható, hogy Ayrton Senna 1994-es halála óta mindössze egy halált okozó sérülés történt F1-es futamon, akkor Jules Bianchi pont a hirtelen lassulás miatt szenvedett súlyos fejsérülést, pedig esős körülmények között vezetett.

Az expilóta az idén az F1-es bukókeret, a glória bevezetéséért kampányolt, és úgy véli, további biztonsági fejlesztésekkel meg lehetne szabadulni a széles bukóterektől és a bonyolulttá vált szabályzat bizonyos passzusaitól is, de nem részletezte, hogy pontosan mire gondol.

A glória néven ismert bukókeret bevezetése lehet a következő nagy biztonsági fejlesztés Forrás: AFP/Adrian Dennis

„A legfontosabb szempont, hogy az otthon ülő rajongóknak azt kell érezniük, hogy ők soha sem lennének képesek erre, csak a legbátrabb, legtehetségesebb versenyzők. Ezután engem már nem is érdekelne más, mert a bennem élő rajongó is izgatottá válna. Mi viszont már messze vagyunk az izgalmaktól.

Ha pedig az autók nem lesznek biztonságosabbak, a versenyigazgató kénytelen lesz vigyázni a pilótákra, mert nem akarja, hogy börtönbe zárják őt, ha valami történik. Így viszont zsákutcába szorulunk.”

A GPDA elnökének álláspontja szerint az autóversenyzés mindig is veszélyes marad, de ha az autók biztonságosabbá válnak, a versenyek körülményei agresszívabbak lehetnek. Elismerte azonban, hogy „ez egy hosszútávú vízió, ami nem működik a rövidtávon gondolkodó emberek esetében, akik szintén köreinkben vannak. Nem biztos, hogy igazam van, ezért is kell csoportos döntést hoznunk.”

