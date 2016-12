Népünnepélyt csinálna az F1-ből az új tulajdonos

Az amerikai Liberty Media több reformra is készülhet az F1 megvásárlása után. Ha megvalósítják a terveiket, a közönség jár majd a legjobban.

Minden egyes nagydíjat úgy kezelne az F1 új amerikai tulajdonosa, mint a Super Bowlt, írja elemzésében a Financial Times. A rangos pénzügyi napilap szerint a Liberty minden fogadó országban rendezvénysorozattal egészítené ki az F1-es hétvégét, és eladná a versenyek neveit is, bár egyelőre nem tudni, hogy ez mit takar, hiszen névadó szponzora eddig is volt a nagydíjaknak.

Az FT szerint az egyhetes programsorozat célja a közönség megnyerése, és új szponzorok megszólítása lenne, a tervről egy magas beosztású döntéshozó beszélt a lapnak. Az informátor a szinte mindig felmerülő amerikai terjeszkedéssel kapcsolatban azt mondta, New York, Los Angeles, Las Vegas és Miami szerepel a lehetséges célpontok között.

Az új tulajdonos a pályákon túlra is elvinné az F1-érzést Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

A tudósító arról is beszámolt, hogy a Liberty nagyobb hangsúlyt fektetne a versenyzők és csapatok közötti küzdelem kommunikálására, felállítanának egy önálló marketingosztályt, és új digitális platformokat építenének ki.

Most nincs marketingtevékenység, nem végzünk kutatásokat, nincsenek adataink, és digitális csatornáink sem – sorolta a névtelen informátor. – E sportnak egyedi, és globális tartalma van, de eddig nem tettek eleget ennek kihasználása érdekében. Fel kell építenünk a (sporton belüli) riválisokat, és hozzá kell segítenünk az embereket, hogy megértsék a sport technológiáit.”

Taylor Swift koncertje bombasiker volt az USA Nagydíj programjában Forrás: AFP/Suzanne Cordeiro

Az informátor megjegyezte, hogy „valószínűleg nincs másik sport, amit ennyire összekötnek a technológiákkal, mégsincs egyetlen technológiai szponzorunk sem”, valamint rámutatott a reklámtárgyak kereskedelmében és a virtuális valóságban rejlő lehetőségekben is.

Bernie Ecclestone irányítása alatt a korábbi tulajdonos, CVC és a csapatok viszonya megromlott a jogdíjbevételek egyenlőtlen elosztása miatt, ezt a Liberty valószínűleg részvények eladásával próbálja majd áthidalni. A bennfentes annyit mondott a lapnak, hogy „közös vízióval” kell rendelkezniük a csapatokkal, és a SiriusXM-mel, valamint a Live Nationnel együttműködve a közönséget is még jobban ki akarják szolgálni.

„Nem csak versenyeket akarunk rendezni, hanem olyan eseményeket, amelyek úticélok lehetnek, ahol úgy érzik az emberek, hogy ott kell lenniük.”

