Schumacher felbecsülhetetlen érték volt a Mercedesnek

A korábbi hétszeres világbajnok Michael Schumacher három évvel ezelőtt szenvedett súlyos egészségkárosodást okozó síbalesetet.

Michael Schumacher a Forma-1, és a világ sportjának egyik legismertebb alakja három évvel ezelőtt szenvedett életveszélyes, súlyos károsodást okozó síbalesetet Franciaországban. Állapotával kapcsolatban azóta hírzárlat van, a világtól elzárva él, és családja mindent megtesz annak érdekében, hogy zavartalanul folyhasson a kezelése.

A szomorú évforduló kapcsán korábbi csapatfőnöke, Ross Brawn méltatta a versenyzőt, akinek nemrég megjelent könyvében is külön köszönetet mond.

Brawn szerint Schumacher jelenléte sokat jelentett a Mercedesnél Forrás: AFP

„Michael mindenképpen hozzájárult a szervezet felépítéséhez, ami végül a Mercedesnél sikeressé vált – mondta Brawn a CNN-nek. – Hozzásegített minket ahhoz, hogy megteremtsük a sikereket a Ferrarinál, és ezt a hozzáállást áthozta a Mercedeshez is.”

Schumacher munkamoráljáról és szorgalmáról több bennfentes is beszélt már, Brawn viszont azt is láthatta, hogy a hétszeres világbajnok milyen komoly hatást gyakorol a munkatársaira.

„Amikor egy versenyző olyan elkötelezett, mint Michael volt, és annyira csak a sikerre összpontosít, mint ő, az másokat is magával húz. Az ember tudta, hogy a saját területén sem okozhatott csalódást, és ezt mindenki más is így gondolta. Michael már azzal nagyon motiválta az embereket, hogy a köreikben volt.

Michaelt elnézve én is megtanultam a leckét, hogy milyen fontos a pozitív légkör megteremtése a csapatban.”

Noha Schumacher a visszatérése után, az akkor még Brawn irányítása alatt álló Mercedesnél már nem volt sikeres, egykori csapatfőnöke szerint így is „felbecsülhetetlen” érték volt a munkája az istálló későbbi diadalmenete szempontjából.

Schumacher a háttérben nagy kincs volt a Mercedesnek Forrás: AFP/Fred Dufour

„A tudása és érettsége felbecsülhetetlen volt, amikor leült az aerodinamikai, járműdinamikai vagy gumiszakértő emberek csoportjaival, és elmagyarázta nekik, amit kell. Szerves része volt a rendszerek megteremtésének, amelyek ma hozzájárulnak a Mercedes sikereihez.”

Brawn egyike azon keveseknek, akik alkalomszerűen meglátogathatják a kezelés alatt álló Schumachert és családjával is szoros kapcsolatban van, így saját szemével láthatja, hogy milyen kemény küzdelmet vív Schumacher felesége, Corinna, és gyermekei is mennyire szorgalmasak.

Michael balesetét nem csak ő maga szenvedte meg, hanem a családja is – mutatott rá. – Az, hogy a család továbbra is eredményeket ér el, nem csak Mick, hanem Gina-Maria és a lovai kapcsán is, Corinna és a családtagok erejéről tesz tanúbizonyságot.”

