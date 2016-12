Räikkönen végre azt csinálja, amihez a legjobban ért

Önmagát adta a korábbi Top Gear stábjának új műsorában a Grand Tourban. A nyilvános szereplésektől híresen undorodó versenyző saját szokásából csinált viccet.

Kimi Räikkönen népszerűségének egyik kulcsa, hogy csak vonakodva hajlandó alávetni magát a közszereplőktől, és különösen az F1-es pilótáktól elvárt protokolláris és médiaszereplések sorozatának. Ritkán tapasztalható, hogy nem unja a saját interjúit és fellépéseit, ha egy mosolyt sikerül az arcára csalni, a közönség rögtön felkapja a fejét.

Van azonban, amit még Räikkönen is élvez. Néhány évvel ezelőtt, amikor visszatért az F1-be, Jeremy Clarkson vendége volt a híres, Top Gear című autós műsorban, ahol egyebek mellett elismerte, hogy esett már össze ittasan monacói buliban, és ezt a vonalat vitte tovább Clarksonék új műsorában, a Grand Tourban is, amelyben önmagát alakítja egy parodisztikus jelenetben.

Az új autós műsor erősen hasonlít a Clarksonék távozása óta kevésbé népszerű Top Gearhez, annyira, hogy a Sun szerint a BBC letiltotta a műsorvezetőt arról, hogy a Grand Tourban is sztárinterjúk készüljenek, ahogy ezt a Top Gearben is tették. Erre válaszul állandó rovat lett a „Celebrity Brain Crash”, amelynek részeként a „meghívott” sztárokat a stúdióként szolgáló sátor felé haladva valamilyen „baleset” éri, és jelképesen „meghalnak”, mielőtt interjút adhatnának.

A filmsztár Charlize Theront például egy oroszlán „falta fel”, a holland Golden Earring zenekar fellépés közben „áramütést szenvedett”, Räikkönen pedig a történet szerint

halálra issza magát, és megfagy a lappföldi télben.

Az önironikus jelenet utalás Räikkönen korábbi kicsapongásaira: a finn pilóta a 20-as éveiben nem vetette meg az alkoholfogyasztást, és akadtak alkalmak, amikor ennek nyilvánosan is jelentkeztek a tünetei. Räikkönenről viszont manapság már nem érkeznek ilyen hírek, talán azért is, mert másodszor is házasságot kötött, és apa is lett.

