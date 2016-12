Ricciardo: A Verstappen mánia nekem is jót tesz

A Red Bull szerint mindkét versenyzőjük hasonló jellegű autót kedvel, és Christian Horner attól sem tart, hogy ha sikeresebbek lesznek, pilótáik egymásnak esnek.

Izgalmas versenyzőpáros alakult ki a Red Bullnál, miután a szezon közben lapátra tették Danyiil Kvjatot, és Max Verstappen lett Daniel Ricciardo csapattársa. A holland tinédzsert sokan az új Ayrton Sennaként emlegetik, és látványos, de egyelőre kiforratlan versenyzésével továbbra is sokszor felhívja magára a figyelmet. Daniel Ricciardo azonban állja a sarat.

„Remek helyzetben vagyok, mert, ha nagyra tartják, aztán jövőre legyőzöm őt, az nekem sem fog ártani – vélte. – Ha mindenki leszólná őt, és nem érdemelné meg a helyét, akkor rám sem vetne jó fényt, ha alig tudnám megverni. Úgyhogy azt mondanám, ő kétszer olyan jó, mint Senna!”

Malajziában látványos, de sportszerű csatát vívtak Forrás: AFP/Mohd Rasfan

Ricciardo a szezon elején sorozatban szállította a 4. helyeket, noha a Red Bull akkor még ilyen eredményekre sem számított. A lelkesedése azonban kissé megtört, amikor többször is dobogós helyeket veszített el defektek és rossz taktikák miatt, Monacóban ráadásul a csapat hibája miatt egy szinte megnyert versenyt is elbukott Lewis Hamiltonnal szemben.

Verstappen ráadásul Barcelonában rögtön nyerni tudott, így eleinte úgy tűnt, rögtön ő lehet a csapat húzóembere, de Ricciardo is jó formában vezetett, és végül a Red Bullnál együtt töltött versenyeik alatt 220-191-re legyőzte házi ellenfelét a pontok terén, 8:7 arányban a futamokon is előkelőbb végeredményeket ért el, az időmérőkön pedig 11:6-ra verte az ifjút titánt.

Akkor sem orroltak meg egymásra, amikor Verstappent megbüntették, így Ricciardo állhatott fel a mexikói dobogóra Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Thompson

Az ausztrál versenyző látványos csatában megnyerte csapattársa előtt a Malajziai Nagydíjat, és elárulta, így elégedett is az idei szezonnal. A szepangi futam alátámasztotta, hogy a Red Bull pilótái képesek sportszerűen versenyezni egymással, és a csapat kérésének megfelelően tiszteletben tartják egymást, és az értük dolgozó istálló érdekeit. is.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke úgy véli, Ricciardo olyan, mintha Verstappen bátyja lenne, ráadásul az autóval kapcsolatban is hasonló elvárásaik vannak.

„Az időmérőkön és a futamokon szinte egyforma visszajelzéseket kapunk tőlük. Nagyszerű helyzetet teremt a tervezők és a fejlesztő srácok számára, hogy mindkét pilótánk ugyanazokat a dolgokat keresi” – jelentette ki, és Horner attól sem tart, hogy a munkakapcsolat megváltozik, ha pilótái komolyabb eredmények elérésére is esélyessé válnak.

„Ezzel majd versenyről versenyre foglalkozunk, én mindig is ebben hittem – mondta. – Már van így is elég szabály. Kezeljünk mindent a lehető legegyszerűbben, az én filozófiám mindig is ez volt. Úgy állok a sporthoz, hogy minden legyen a lehető legegyszerűbb.”

