Schumacher fia újabb lépést tesz az F1 felé

Egy kategóriával feljebb lép a ranglétrán Mick Schumacher, a korábbi hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia. A német pilóta az idén egyszerre versenyzett a német és az olasz F4-es bajnokságban, jövőre pedig csapata, a Prema Powerteam színeiben az F3-as Európa-bajnokság mezőnyében próbál szerencsét.

A váltás azért lényeges, mert az idei évtől már csak úgy lehet F1-es pilóta valaki, ha betölti a 18. életévét, és a juniorkategóriákban elért eredményei alapján megfelelő mennyiségű pontot gyűjt össze. Korábban kiszámoltuk, hogy ha Mick bombaformában mutatkozna be az F3-ban, akár már 2018-tól versenyezhetne az F1-ben, az eddigi eredményei alapján azonban erre kevés az esély.

Annál is inkább, mert Schumacher csapattársa a tehetséges brit, Callum Illott, és a Ferrari tehetségkutató programjának tagja, a kínai Guan Yu Zhou lesz, de a mezőnyben indulni fog Joey Mawson is, aki a német bajnokságban legyőzte Schumachert. A Dallara-Mercedeseket futtató csapat vezetője, Angelo Rosin azonban optimista a szezon előtt.

Izgatottan várjuk, hogy 2017-ben is Mickkel dolgozzunk együtt. Ő nem csupán képzett pilóta, nagyszerű srác is, és megmutatta már, hogy mindene megvan ahhoz, hogy egy sokoldalú szakember legyen. Nem könnyű egy olyan kihívással szembenézni, mint az F3-as Európa-bajnokságban való bemutatkozás, de 100 százalékig mick mögött fogunk állni, hogy az idei évhez hasonlóan is meggyőzően teljesítsen.”

Schumacher már az előző holtszezonban kipróbált egy F3-as autót, és hetek óta tesztel, hogy felkészült legyen a következő idényre.

Az F3 ideális lépés lesz számomra. Teljesen feltüzelve várom az újév kezdetét – nyilatkozta. – Annak is nagyon örülök, hogy maradok a Prema kötelékében, mert nagyon profi a csapat, és jövőre is sokat fogok tanulni. A következő szezon biztosan nagy kihívás lesz, de az előző hetek során teljesített teszt rávilágított, hogy az F3-as autót hihetetlenül élvezetes vezetni, úgyhogy alig várom már, hogy 2017 elkezdődjön!”

Az F3-as mezőny tagjaként Schumacher a Hungaroringen is pályára lép 2017. június 17-én és 18-án a DTM versenyhétvége betétfutamain.

