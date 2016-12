A Red Bull szerint jövőre is a Mercedest kell legyőzni az F1-ben

Christian Horner azonban reméli, kiegyenlítettebb lesz a motorok és a karosszériák szerepe, és nyomást helyezhetnek lehengerlő ellenfelükre.

Átfogó szabálymódosításokkal, és gyökeresen átalakított autókkal készül az F1 mezőnye a 2017-es szezonra. Nem is nagyon titkolt cél, hogy megszakadjon a Mercedes három éve tartó, szinte töretlen sikerszériája, és végre ne legyen előre borítékolható, hogy kik küzdhetnek a győzelmekért és a világbajnoki címért.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke azonban úgy véli, nehéz lesz legyőzni ellenfelüket, és a Mercedes így is „nyilvánvaló esélyes lesz” a 2017-es szezon során.

A Red Bull szerint jövőre is a Mercedest kell majd üldözni Forrás: AFP/Anthony Wallace

„Zsinórban három világbajnoki címet szereztek, és három év alatt 50 valahány győzelmet gyűjtöttek be. Bízunk azonban abban, hogy az új szabályok révén kiegyenlítődik az erőforrás és a karosszéria szerepe, és magabiztosak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a télen a motorral is előre tudunk lépni. A szabályok mindenkinek tiszta lapot hoznak. Senki sem tudhatja, hol áll az ellenfelekhez képest.”

Hornernek azonban nincsenek kétségei azzal kapcsolatban, hogy a Mercedes ezután is a mezőny előtt jár majd, de reméli, lecsökken a különbség annyira, hogy ne lehessen minden nagydíj eredményét előre megjósolni.

A Mercedes szerencsés helyzetben van, mert 2014 óta nem igazán állították őket kihívás elé – vélte Horner. – Megszerezték az első sort az időmérőn, és ha az embernek ilyen gyors autója van, szabadon választhat stratégiát, mert úgyis működni fog. Ha viszont az egész rajtrács életre kel, az rájuk is nyomást fog helyezni.”

Vettel és a Red Bull 2012-ben az utolsó méterekig harcolt a világbajnoki címért Forrás: Red Bull

A Red Bull csapatfőnöke arra is emlékeztetett, hogy nekik 2010-ből és 2012-ből friss élményeik vannak a szoros világbajnoki küzdelmekről, és Horner reméli, hogy jövőre is ők lehetnek azok, akik előlépnek a Mercedes kihívójává. A csata végkimenetelét a jövőre a szokásosnál is izgalmasabb fejlesztési verseny is meghatározhatja.

„Jövőre mindenképpen fejlesztési verseny lesz, ez biztos – vélte Horner. – Minden fejlesztési ciklus elején könnyen lehet fejlődni. Az újítások hajszolásának fáradhatatlansága mindenképpen jellemzi majd a következő év első felét.”

