A Ferrari nem hiszi, hogy olcsóbb lehet az F1

Tovább folytatják harcukat az egyenlőbb Forma-1-ért a független csapatok, és lehet, hogy a sport új tulajdonosa is melléjük áll. A Ferrari első embere azonban nem hiszi, hogy bármire is jutnak.

Hosszú évek óta állandó téma a Forma-1-ben a költségcsökkentés, és a kisebb, általában anyagi okok miatt teljesen esélytelen csapatok felzárkóztatása vagy legalább fennmaradásuk biztosítása. Az FIA korábbi elnöke, Max Mosley megpróbálta maximalizálni az F1-ben elkölthető összegeket, de javaslatával együtt ő is megbukott, a sport új tulajdonosa azonban ismét elővette az ötletet.

Ebben a Saubernek és a Force Indiának is lehet szerepe, mert az EU után a Liberty Mediát is megkeresték azzal, hogy segítsenek kiegyenlíteni a jogdíjbevételek elosztása és a szabályalkotó testületek munkája körül kialakult anomáliákat. Monisha Kaltenborn, a Sauber csapatfőnöke optimista volt a továbbiakkal kapcsolatban.

A Ferrari mindig megtalálja a módját, hogy költhessen Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„A Force Indiával közösen már tárgyalásokat kezdtünk a Libertyvel. Most először van olyan tulajdonosa a sportnak, ami a médiaszektorból jön, és más területeken is sikeres befektető volt. Bizonyos versenysorozatokban a kisebb csapatoknak vannak jogai, amelyekkel érzékeltethetik a jelentőségüket. Azt hiszem, párbeszéd alakulhat ki.”

A független csapatok elsődleges problémája, hogy nem arányosan részesülnek a jogdíjbevételekből, és a nagy, gyári istállók a szabályokat is úgy alakítják, hogy az a saját (fejlesztési) érdekeiknek kedvezzen. Ha viszont ez nem lenne, az autógyárak csapatai akkor is lazán lenyomhatnák ellenfeleiket a költekezés révén, és Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója szerint ez így is marad.

A Ferrari már azért kap 100 millió eurót, mert benevez a bajnokságba, és a szabályok is kedveznek nekik, például a Sauberrel szemben Forrás: AFP/Manan Vatsyayana

„Az eddigi beavatkozások, kezdve az erőforrások árának korlátozásától a szélcsatornában eltölthető órák számáig teljesen hatástalannak bizonyultak. Az a helyzet, hogy a Forma-1 hihetetlenül költséges sport. A nagy gyári csapatokat, a Renault-t vagy a Mercedest nagyvállalatok működtetik, amik szélesebb megközelítéssel kezelhetik a fejlesztéseiket. Ez a költségekre nézve nagyon veszélyes.”

Marchionne „nemes kezdeményezésnek” nevezte a költségcsökkentés ötletét, de szerinte sok múlik az alkalmazáson is, és kijelentette, nem hiszi, hogy a költségplafon működhetne az F1-ben.

„Az a gond ezzel, hogy így nagyon szűk területen dolgozhatunk csak azon, hogy az autót versenyképessé tegyük. Ha megnézem a kimutatásokat, hogy az elmúlt 10 évben vagy azelőtt mennyit költöttünk, azt látom, hogy a Ferrarit soha sem korlátozták a költések terén. Azt nem tudom, hogy a büdzsét jól vagy rosszul költötték el, de az FIA beavatkozásai ellenére a csapatok mindig megtalálták a módját, hogy költhessenek.”

„Ha nyitva marad egy fejlesztési terület, a költés oda fog koncentrálódni. Az elmúlt 4-5 év alatt mi egyetlen eurót sem takarítottunk meg. Csupán máshogy osztottuk fel a költésünket.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!