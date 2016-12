Kiderültek az első részletek a 2017-es F1-szezonról

A Pirelli nyilvánosságra hozta, hogy milyen gumikat szállítanak a 2017-es szezon első két hétvégéjére. Az új szabályok mellett a taktikák is érdekesen alakulhatnak.

Az idén megszokottakkal ellentétben a 2017-es szezon első 5 versenyhétvégéjén a Pirelli jelöli ki, hogy milyen gumikat bocsátanak a csapatok rendelkezésére. Erre azért van szükség, mert az F1-ben jövőre komoly technikai szabályváltozás jön, egyebek mellett a gumik is 25 mm-rel szélesebbek lesznek, így a gyártó teljesen újratervezte őket.

Mivel az F1-es mezőny számára szükséges készlet legyártására 15 hét szükséges, a Pirelli nem várhatott arra, hogy a csapatok rendeljenek a számukra teljesen ismeretlen új abroncsokból, és a szezon elején visszaáll a tavalyig ismert rend. A gyártó most be is jelentette, hogy milyen keverékekkel készülnek a márciusi Ausztrál Nagydíjra és az áprilisi Kínai Nagydíjra.

Szélesebb, és minden tekintetben új gumikat kap jövőre a mezőny Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Wolfgang Wilhelm

Melbourne-ben rögtön egy kisebb meglepetés jön, mert az idei szezonnal ellentétben a lila jelzésű ultralágy abroncsokat is elviszik az idénynyitóra, de a lágy és a szuperlágy gumi lesz az, amelyek egyikét a futamon mindenképpen használni kell. Ez persze csak formaság, mert bár az idei ultralágyak sokkal jobban bírták a terhelést a vártnál, így sem hosszabb etapokra tervezték őket.

A kínai forduló alkalmával egy fokkal keményebb gumiválasztás jön, mivel a Pirelli a szuperlágy, a lágy és a közepes keveréket viszi el, ebből a szuperlágyat írták elő a Q3-ra, a másik kettőt pedig a futamra. Az első két hétvége rögtön izgalmasnak ígérkezik a gumiválasztás szempontjából, hiszen az ultralágy Melbourne-ben megkavarhatja a taktikákat, Sanghajban pedig a jobb első gumik lesznek a szokásosnál is nagyobb terhelésnek kitéve.

