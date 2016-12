A Ferrari nem kért Paddy Lowe-ból

Sergio Marchionne szerint a Scuderiának már nincs szüksége olyan hősökre, mint Ross Brawn, és nem bízzák egyetlen emberre a nehézségeik megoldását. Elárulta, mit vár jövőre a csapattól.

Általános megdöbbenést keltett a Ferrari az idén nyáron azáltal, hogy elbocsátották James Allisont, a technikai igazgatójukat, és kijelentették, hogy az autójukat többé nem Mr. X építi. Ezzel arra utaltak, hogy nem akarnak egy kiemelt technikai igazgatót, inkább átszervezésekkel és új szervezeti felépítéssel próbálnak hatékonyan dolgozni.

Akadnak olyanok, akik szerint ez kudarcra van ítélve, de Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója kizárta, hogy leigazolják az év végén valószínűleg szabaddá váló Paddy Lowe-t a Mercedestől.

A Scuderia nem tündökölt az idén Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Thompson

„Felmerült ez az ötlet, de a feladatot betöltöttük – idézte Marchionnét a La Reppublica. „Nincs szükségünk olyan hősökre, mint Ross Brawn, aki megoldja az összes gondunkat. Közösen, a helyes irányba tartva összehozhatjuk. Nem akarom állandóan átszervezni a csapatot.” Marchionne rámutatott, hogy van két világbajnok pilótájuk, és az átalakítás révén a csapat részlegei sokkal szorosabban dolgoznak, közösen, és végül ennek eredményeként készül el az autó. Rámutatott, hogy korábban soha sem volt ilyen egység Maranellóban. Elárulta, az év elején tett felelőtlen kijelentései is annak köszönhetők, hogy vakon megbízik az embereiben.

Paddy Lowe személyében egy igazi nagyágyút is leszerződtethettek volna, de nem kértek belőle Forrás: AFP

„Ha az egyikük mond nekem valamit, nem kezdem el visszaellenőrizni, elhiszem, és kész. Aztán elmentünk Ausztráliába, rossz versenystratégiát választottunk, amikor éreztük, hogy lehet esélyünk. Utána viszont nem fejlődtünk, és az ellenfeleink lehagytak minket.”

Az elnök-vezérigazgató ismét leszögezte, hogy nem a győzelmek, hanem a fejlődés hiánya miatt döntött a csapat átalakítása mellett az augusztusi nyári szünetben.

„Az F1 elég sokba kerül a Ferrarinak, fájdalmas látni, hogy nem győzünk – ismerte el. – Ha folytatódik a nyeretlenség, az az én hibám lesz. Már most is azt mondom a Ferrari rajongóknak, akik keseregnek a hosszú, győzelem nélküli időszak miatt. Ne várjanak ígéreteket. A legutóbb óvatlan voltam. Most csak annyit kérek, hogy szerepeljünk jobban, mint 2016-ban. Ez nem tűnik kemény elvárásnak.”

