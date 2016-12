Ron Dennist kilökték az ajtón, de visszamászik az ablakon?

Az év egyik legbizarrabb pletykája a végére maradt: a McLarentől kitúrt nagyágyú a mezőny legkisebb csapatával kapaszkodhat vissza a Forma-1-be.

Ha a frissen világbajnokká koronázott Nico Rosberg meglepetésszerű visszavonulása bizarrnak tűnt, ez hogy hangzik? A Motorsport.com olasz kiadása azt írja, a Forma-1 egyik leghíresebb alakja, Ron Dennis, akit egy puccsal nemrég leváltottak a McLaren éléről, a Manor segítségével térhet vissza a sportba.

A sztori alapját az adja, hogy miután 2015-ben 30 millió eurót ölt a mezőny legkisebb csapatának megmentésébe, a Manor tulajdonosa, Stephen Fitzpatrick szeretné, ha megtérülne a befektetése, ezért vevőket keres. A legesélyesebb jelentkező az USA és a Mexikói Nagydíj mögött álló Tavo Hellmund által vezetett konzorcium volt, de a hírek szerint neki mégsem sikerült megállapodnia Fitzpatrickkal.

Itt jön a képbe az indonéz milliárdos, Ricardo Gelael, aki állítólag a Manor korábbi sportigazgatójával, Graeme Lowdonnal összeállva vásárolná meg a csapatot.



Gelael nem ismeretlen az autósportban, hiszen az indonéz KFC franchise-t üzemeltető, Jagonya Ayam nevű cégével szponzorálja a GP2-es Campos Racing istállót, ahol az idén a fia, a 20 éves Sean is versenyzett. Valószínűleg azért is venné meg a Manort, hogy segítsen bejutni Seannak az F1-be, de egyébként támogatja a Ferrari tartalékpilótájává a napokban leigazolt Antonio Giovanazzit is.

Meglepetésre Dennist is érdekelheti a Manor Forrás: AFP

Gelaelnek azonban most már feltehetően meg kell küzdenie a Manorért Dennisszel is, aki ugyanazzal a kínai befektetőcsoporttal pályázhat a csapatra, mint amelyikkel a McLarenből is megpróbálta kivásárolni a tulajdonostársait – sikertelenül. A Manor kisebb falat a befektetők számára, mert értelemszerűen olcsóbban hozzá lehet jutni.

Dennisnek ráadásul közvetlen kapcsolata is van az alakulatnál Dave Ryan versenyigazgató, a McLaren korábbi csapatmenedzsere révén.



Jóllehet, nemcsak szép emlékeik vannak a közös munkáról: 2009 tavaszán Ryant felfüggesztették, majd menesztették a wokingi istállótól, mert a gyanú szerint ő vette rá Lewis Hamiltont, hogy ne mondjon igazat a sportfelügyelőknek az Ausztrál Nagydíj után. Bár sokan csak bűnbaknak tekintették, valójában nem Dennis, hanem Martin Whitmarsh váltotta le.

Dennis egyébként a McLarennél a tulajdonrészét megtartotta, és maradt helye az igazgatótanácsban is.

