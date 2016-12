Ferrari: Vettel győztes autót érdemel

Az autógyár elnöke magára vállalta a felelősséget az idei kudarcok miatt. Szükségesnek nevezte James Allison leváltását, mert nem fejlődtek eleget. Megvan az új autó bemutatójának dátuma.

Évzáró sajtótájékoztatót tartott a Ferrari topmenedzsmentje az elnök-vezérigazgató Sergio Marchionne, a Scuderia csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene, és a technikai igazgató, Mattia Binotto részvételével. Az olasz Sky Sports szerint a csapatra az év elején nagy nyomást helyező Marchionne elismerte, hogy hibázott, és azt mondta, többé nem fogalmaz meg elvárásokat a csapat felé a nyilvánosság előtt. „Szükségszerűnek” nevezte a korábbi technikai igazgató, James Allison leváltását.

„Az a legnagyobb baj, hogy a szezon során az autó nem fejlődött. Szükségszerű volt, hogy Binottóra cseréljük Allisont, és biztosak vagyunk abban, hogy ez a helyes döntés volt. Amikor az emberek azt kérdezik tőlem, hogy a Ferrari miért nem nyert, mindig azt mondom, hogy ez az én hibám, mert a szezon elején kijelentéseket tettem” – ismerte el Marchionne.

Az idei modell nem váltotta meg a világot, és Vettel sem volt jó formában Forrás: AFP/Karim Sahib

Egyes tudósítások szerint egyenesen azt mondta, „bolondot csináltunk magunkból, mert azt mondtuk, hogy már elértük a Mercedes szintjét.”

Hozzátette, még mindig vizsgálják, hogy mi kell a Ferrari sikeréhez az F1-ben. Binotto szerint ehhez az kell, hogy gyorsabban működjön a tervezési folyamat, és még az ellenfelek előtt megérkezzenek az autóra a legújabb fejlesztések. Bár úgy tűnt, hogy a Ferrari technikai fronton meggyengült az idén, Marchionne nem bánja a meghozott döntéseket.

„Elvesztettünk néhány szakembert, de nem bánom a választásainkat, mert mindet alaposan átgondoltuk. Paddy Lowe-nál sem puhatolóztunk. Volt erre vonatkozó javaslat, de a technikai terveink közé végül nem került be. Megvan a csapatunk, és ezen nem változtatunk” – szögezte le.

Elcsábíthatták volna a Mercedes technikai igazgatóját, de a Ferrarinál inkább az előléptetésben hittek Forrás: NurPhoto/Jordi Galbany/NurPhoto/Jordi Galbany

A csapatnak természetesen a versenyzők az alappillérei, és a szezon során úgy tűnt, Sebastian Vettel hajlamos volt elveszteni a fejét, hibákat elkövetni, és túlságosan erőltetni az előrelépést. Még Arrivabene is figyelmeztető üzenetet küldött neki a sajtóban, de most úgy véli, bár higgadtságra van szükség a négyszeres világbajnoktól, továbbra is a csapatnak kell teljesíteni a sikerhez.

Seb tegnap itt volt, keményen dolgozott a szimulátorban, sok időt töltött a csapattal, és semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy nem motivált. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen szintű pilóta alá autót kell adni. Nem felejtjük el, hogy ő négyszeres világbajnok, és Abu-Dzabiban ezt bizonyította is. Több alkalommal is leszögezte, hogy a Ferrarival akar győzni” – emlékeztetett Arrivabene.

2017 után csak az egyikük marad? Forrás: AFP

Marchionne kijelentette, ha Vettelnek jó autót adnak, arra számít, hogy 2017 után is a csapattal marad, azt viszont nem tudta megmondani, hogy Kimi Räikkönen folytatja-e a következő szezon végén is.

Elárulták, hogy harmadik pilótának leszerződtették a GP2 idei 2. helyezettjét, Antonio Giovinazzit, és azt is, hogy a 668-as kódjel alatt készülő új F1-es autójukat 2017. február 24-én, hétfőn mutatják be Fioranóban, majd két filmforgatási nap keretében ki is próbálják azt házi tesztpályájukon.

Vettel dorgálást is kapott

Noha Arrivabene kijelentette, elsősorban a csapatnak kell olyan autóval előállni, amiben a pilóták meg tudják mutatni a képességeiket, Marchionne azt mondta, a pilóták „megfigyelés alatt” állnak, és a hosszútávú felállásuk kialakítása „folyamatban van.”

„Elismerem, hogy nézelődünk magunk körül a jövő tekintetében, és alaposan elemezzük a többiek helyzetét. Ez nem jelenti azt, hogy ne bíznánk a jelenlegi pilótáinkban, de mondhatjuk, hogy megfigyelés alatt tartjuk őket. Räikkönen szezonjával elégedett vagyok. Ő 2017-ben is versenyezni fog, de vajon mi lesz utána? Visszavonul-e vagy akarja-e folytatni?”

„Vettel kapcsán semmi értelme még a hosszabbításról beszélni, egyelőre meg kell tudnunk, hogy 2017-ben jól érzi-e majd magát nálunk. Győztes autót kell adnunk neki, különben hasztalan a jövőről beszélni. Győzni akar velünk, ezt jól tudjuk, de vajon megadhatjuk-e ezt neki? Cserében neki is fegyelmezettebben, nyugodtabban, kevésbé zaklatottan kell vezetnie. Többet kell arra gondolnia, hogy a pályán érjen el győzelmeket, hogy megelőzze a többi autót, személyeskedések nélkül.”

