Marad a hírzárlat Schumacher állapotáról

A korábbi hétszeres világbajnok menedzsere leszögezte, hogy Michael Schumacher egészségügyi állapota nem közügy, ezért a jövőben is óvni kívánják a magánszféráját. Nemzetközi kezdeményezést indítottak.

Továbbra sincsenek hiteles információk Michael Schumacher egészségügyi állapotáról, és ez várhatóan így is marad, miután Sabine Kehm, a korábbi hétszeres világbajnok F1-es pilóta menedzsere, és irodájának ügyvezető igazgatója leszögezte, hogy nem változtatnak eddigi hozzáállásukon.

„Michael egészségi állapota nem közügy, és a jövőben sem teszünk bejelentéseket ezzel kapcsolatban – közölte Kehm. – A magánszféráját meg akarjuk óvni. Jogi szempontból, és hosszabb távon is úgy gondoljuk, hogy minden megnyilvánulás az egészségével kapcsolatban ártana a privát szférájának” – tette hozzá.

Schumacher állapotáról nincs információ, de küzdenek érte, és erre buzdítanak másokat is Forrás: AFP/Tom Gandolfini

„Tudatában vagyunk annak, hogy ezt sokak számára nehéz megérteni, mert teljes elkötelezettséggel kiállunk Michael elvei mellett, és csak köszönetünket tudjuk kifejezni az embereknek, hogy ezt elfogadják. Michael mindig is nagyon védte a magánéletét, még a pályafutásának legsikeresebb éveiben is. Mindig is leszögezte, hogy van egy éles határvonal a nyilvános személyisége és a magánemberi mivolta között.”

Kehm elmondta, a rajongók lojalitását több kezdeményezéssel próbálják meghálálni, ezek jegyében kiállítások nyílnak, közösségi oldalak jönnek létre, és útjára indították a „Keep Fighting” („Küzdj tovább”) kampányt is, amellyel Corinna Schumacher szavai szerint „arra bátorítanánk mindenkit, hogy soha se adja fel.”

A pályán mindig nagy küzdő volt Forrás: AFP/Pascal Pavani

A kezdeményezés valószínűleg egy alapítványnak indult, mert néhány nappal ezelőtt a Twitteren még konkrét tudományos területeket is megjelöltek, amelyeket non-profit jelleggel támogatnának. Schumacher irodájának közleménye szerint ebből inkább egy inspiráló mozgalom lett.

A Keep Fighting azt a pozitív energiát próbálja a világban jó célokra irányítani, amit a hétszeres Forma-1-es világbajnok és családja kapott – áll a sajtóanyagban, ami megemlíti azt is, hogy a projekt – a Michael Schumacher által inspirált küzdőszellemet ünnepli, és azt, hogy soha se adjuk fel. A kezdeményezés önálló projekteket indít majd, és a Keep Fighting közösség tagjait fogja majd össze, akiket ugyanez a hozzáállás hajt.”

