A Williams ajánlatot tett Massának a visszatérésre

Valtteri Bottas átigazolására már nem lehet fogadni egy brit irodánál. Egyre valószínűbb, hogy a legnagyobb kérdés már az, ki lesz a finn pilóta helyettese a Williamsnél.

A korábbi fizetésének másfélszereséért próbálja visszacsábítani a Williams az idén visszavonuló Felipe Massát, írja a brazil UOL autósportos blogja. A weboldal szerint 6,8 millió amerikai dollárnak megfelelő összeget kínáltak neki, ha visszatér, ami körülbelül másfélszerese a 2015-re becsült 4 millió eurós fizetésének. A lap úgy tudja, az ajánlat már Massa asztalára került.

Az F1-es veterán visszacsábítása azért vált szükségszerűvé a Williamsnél, mert egyre valószínűbb, hogy eladják Valtteri Bottast a Mercedesnek, ami 10 millió fontos árengedményt ajánl a motorok költségéből. A britek annyira biztosak az átigazolás létrejöttében, hogy a Sky Bet már nem is vesz fel erre vonatkozó fogadásokat.

Elköszönt már, de vajon örökre? Forrás: AFP/Nelson Almeida

Egyelőre nem tudni, hogy Massa miként reagál a felvetésre. A Sauber, a Ferrari, és a Williams korábbi pilótája méltón, ünnepelt sportolóként vonult vissza az F1-től, de leszögezte, hogy továbbra is főállású autóversenyző akar maradni, de egyelőre nem jelentette be, hogy melyik bajnokságban venne részt.

James Allen szakújságíró szerint visszavonulását valójában nem személyes indíttatás motiválta, hanem az, hogy a Williams az újonc Lance Strollt választotta.

Amennyiben a Williams sikeresen visszacsábítja Massát, igen nehéz helyzetbe kerülhet a Mercedes protezsáltja, Pascal Wehrlein, akit néhány hónapon belül a Force India után a Williams is elutasíthat. Wehrlein az Autosportnak elismerte, nem számított arra, hogy az F1-ben mennyi mindenre kell ügyelni a pályán kívül is.

Wehrlein pontot szerzett a mezőny leggyengébb autójával, mégsem kapkodnak érte Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Rengeteget tanultam a pályán, de azon kívül is sok mindent kellett elsajátítani. Ezt talán alábecsültem. A vezetés terén számos pálya új volt számomra, ahogy a Pirelli gumik, és a körülöttem lévő csapat is, úgyhogy elég sok mindent kellett megismernem. A pályán viszont most már 100 százalékos vagyok, minden jobban és könnyebben megy. Az ember a legnagyobb lépést úgyis az első és a második éve között teszi meg, és biztos vagyok abban, hogy a pályán kívül is javulhatok, ha igyekszem.”

Amennyiben Wehrleint a Mercedes nem tudja betuszkolni a Williamsbe, valószínűleg a Sauber versenyzője lesz, mivel Monisha Kaltenborn az Autosportnak elárulta, hogy a Mercedeshez hasonlóan ők is csak januárban jelentik be, hogy ki lesz Marcus Ericsson csapattársa. Wehrlein sem tagadta, hogy az autógyártó még mindig mögötte áll.

A Mercedes továbbra is támogat, és ezért nagyon hálás vagyok, ahogy azért is, mert lehetőséget adtak, hogy a Manorhoz kerüljek, és kipróbálhassam a (2017-es) Pirelli gumikat is. Örömteli megtapasztalni, hogy a Mercedes milyen nagy bizalmat táplál belém, támogatnak, és megpróbálom majd viszonozni ezt.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!