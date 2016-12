Massa visszatérése nyithat utat Bottasnak a Mercedeshez

A Williams már nem zárja ki, hogy elengedjék Valtteri Bottast a Mercedeshez, de csak akkor, ha egy tapasztalt pilóta pótolja őt. Például, a nemrég visszavonult Felipe Massa.

Valtteri Bottas a Mercedes elsőszámú kiszemeltje Nico Rosberg megüresedett helyére. Az elmúlt hetek során csak pletykákban körvonalazódott, hogy a finn pilóta áll a világbajnok istálló listájának élén, de Claire Williams megerősítette a BBC-nek, hogy ellenfelük tényleg érdeklődik a 2017-re már leszerződtetett Bottas iránt.

Az eddigi értesülések arról számoltak be, hogy a Mercedes már ajánlatot is tett, de azt a Williams első körben elutasította, mindazonáltal a grove-i istálló is keresi a lehetőséget, hogy miként tudna jó üzletet kötni a Mercedesszel, ami 10 millió fonttal olcsóbb motorokat, és Pascal Wehrlein szolgálatait ajánlotta fel, ez azonban nem bizonyult elegendőnek.

Bottas még elhagyhatja a Williams csapatot? Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Örömmel tölt el, hogy egy olyan csapat, mint a Mercedes, Nico lehetséges utódjaként jelölte meg Valtterit – nyilatkozta a csapatfőnök-helyettes. – Mindig is tudtuk, hogy Valtteri a sport egyik meghatározó tehetsége, és büszkék vagyunk arra, hogy ezt a bajnoki éllovas is elismeri.”

„A Williamsnek viszont megvannak a maga céljai, és a csapatunknak a lehető legjobb lehetőségeket kell megteremtenünk az előrelépéshez. Bármilyen változtatás csak akkor merülhet fel, ha a Williams olyan helyzetben marad, ami lehetővé teszi, hogy 2017-ben is versenyképes legyen, és fejlődhessen.”

Massa visszacsábítása lehet a megoldás kulcsa Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A csapatnak jól jönne az F1-es léptékkel mérve is jelentős árcsökkentés a motorok terén, hiszen a költségvetése nem mérhető az élmezőny szereplőiéhez, ám attól tartanak, hogy Felipe Massa visszavonulása után referenciapont nélkül maradnak, ha Bottast is elengedik a Mercedeshez. A megoldás viszont körvonalazódni látszik.

Csak akkor hagynánk, hogy Valtteri elmenjen, ha egy tapasztalt, szavahihető alternatíva elérhetővé válna, olyasvalaki, mint Felipe Massa” – mondta Williams, ezzel alátámasztotta a francia L’Équipe értesülését, ami csütörtökön arról írt, hogy a csapat már meg is kereste a brazil pilótát egy ajánlattal, és próbálják meggyőzni, hogy egyelőre mégse vonuljon vissza.

A Mercedes szintén csütörtökön árulta el, hogy 2017. január 3-a előtt biztosan nem jelentik be Rosberg utódjának kilétét, így a tárgyalások valószínűleg egyelőre nem zárultak le.

