Ecclestone: Hamilton jövőre mindenkit leköröz

Az F1 ügyvezetője szerint bárkit is ültetnek Nico Rosberg helyére, a háromszoros világbajnokot senki sem tudja majd jövőre utolérni. A Williams felkészül Valtteri Bottas pótlására.

Aggasztó jövőképet festett a Forma-1 számára Bernie Ecclestone, legalábbis a következő szezonra. Az F1 ügyvezetője Nico Rosberg visszavonulása után úgy véli, bárkit is ültetnek majd a leköszönő világbajnok helyére, Lewis Hamilton jövőre simán visszaszerzi a bajnoki címet.

„Senki sem fog jegyet venni, és kimenni a versenyekre, vagy a tévében azt nézni, hogy Lewis eltűnik, amikor kialszanak a lámpák, aztán párszor lekörözi a mezőnyt – mondta Ecclestone a Sky Sports műsorában. – Ez mindenkinek rossz lenne, még Lewisnak is, mert ő sportszerűen szeret nyerni, és azt akarja, hogy legyen kit legyőzni.”

Ecclestone korábban többször is azt mondta, hogy az lenne a legjobb, ha Hamilton lenne a világbajnok Forrás: Daimler

Ecclestone szerint „talán egy vagy két” pilóta van a mezőnyben, aki „képes lenne teljesíteni” Hamilton oldalán, de kijelentette: „Nem hiszem, hogy Lewist bárki is legyőzheti.”

A szurkolók legszívesebben valószínűleg Fernando Alonsót látnák Hamilton oldalán, az Origo GP Hírek szavazásán is ő kapta a legnagyobb támogatást, és a voksok 47%-át begyűjtötte. Alonso azonban kijelentette, hogy marad a McLarennél, és Sebastian Vettel is kitart a Ferrari mellett.

Bottast szemelte ki a Mercedes Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Thompson

Ecclestone szerint „semmi jó nem származik abból, ha áltatjuk az embereket, mert ezeket a srácokat már leszerződtették”, de úgy vélte, hogy Max Verstappen kihívhatja a háromszoros világbajnokot.

Ha megfelelő autót kap, meg fogja tenni. Még ott is adódhatnak lehetőségei, ahol most van.”

Az F1 86 esztendős ügyvezetője azonban nem sok jót jósol a Mercedes ellen, mert szerinte „a csapat, a motor, és minden más is tökéletes náluk, sőt a világ legjobb versenyzője is az övék – összegzett. – Nem biztos, hogy megnyerik a konstruktőri világbajnokságot, de az igen, hogy az övék lesz az egyéni világbajnoki cím.”

„Nagyon remélem, hogy teljesen hibás a megérzésem Lewis világbajnoki címével kapcsolatban. Remélem, tévedek, és bárki is üljön mellé a csapatba, belehajszolja majd őt hibákba. Az én véleményem viszont az, hogy ez nem fog megtörténni.”

A Williams már Bottas pótlására készül?

A Mercedes eddig legalább egy – sikertelen – próbálkozást tett Valtteri Bottas leigazolására. A finn pilótát szerződés köti a Williamshez, de motorszállítójuk állítólag 10 millió fontos árengedményt, és Pascal Wehrleint kínálja Bottasért cserében. A Williamsnek ez elsőre nem volt elegendő, valószínűleg azért, mert nem akarnak Lance Stroll mellé még egy tapasztalatlan pilótát.

A francia L’Équipe viszont arról számolt be, hogy a Williams megkereste Felipe Massát, hogy függessze fel az idei év végén bejelentett visszavonulását, és térjen vissza a csapathoz. Massát korábban látványosan elbúcsúztatta a csapat és a közvélemény is, egy ráadás évvel azonban a Williams több problémáját is megoldaná.

