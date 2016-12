A Red Bull nem adja Sainzot a Mercedesnek

Christian Horner ugyanazzal az érveléssel zárta ki, hogy eladják az egyik versenyzőjüket a Mercedesnek, ahogy az autógyártó tette azt tavaly a motorok kérdésében.

Továbbra is folytatódik a pilóta casting a Mercedes megüresedett ülésére, miután Nico Rosberg bejelentette azonnali visszavonulását, és a csapat egyelőre nem tudta leigazolni elsőszámú kiszemeltjét, Valtteri Bottast. Mellette a Mercedes saját neveltje, Pascal Wehrlein, és a Red Bull kötelékébe tartozó Carlos Sainz is felmerült lehetőségként.

„Ezeknek a srácoknak lehetőséget kell adni – utalt Horner elsősorban Wehrleinre a BBC-nek. – Látni kell, hogy mire képesek egy élmezőnybe tartozó autóval. Ha beültetik Wehrleint vagy Bottast, talán mindketten a mezőny elejébe fognak tartozni. Ezt nem lehet tudni, amíg az ember nem ad nekik esélyt. Mi Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo esetében megtettük.”

Horner emlékeztetett arra, hogy sok esetben a Red Bullnál is felmerült, hogy tapasztalt versenyzőt kellene leigazolniuk, de ők mindig a fiatalokra szavaztak, és ez eddig bejött nekik.

Sokan mondták, hogy Kimi Räikkönent kellett volna szerződtetnünk, amikor Ricciardót választottuk. Amíg nem kapnak lehetőséget, nem lehet tudni, hogy a fiatalok beválnak-e az élmezőnyben.”

Meglepetésre a Mercedes potenciális jelöltjei között felmerült Carlos Sainz neve is, aki a Red Bull pilótájaként harmadik szezonjára készül a Toro Rossónál, miután a csapat nem engedte, hogy átigazoljon a Renault-hoz. Sainznak viszont 2019-ig esélye sincs, hogy a Red Bullhoz kerüljön, így a sajtóban felröppent, hogy elengednék a Mercedeshez. Horner szerint erről szó sincs.

„Miért tennénk ilyet?” – tette fel a kérdést. – „Carlos remek munkát végzett, ő a Red Bull versenyzője. Sokat fordítottunk arra, hogy eljusson az F1-ben, a pilótáinknak hosszú távú szerződéseik vannak, és semmi értelme sem lenne, hogy az egyik legfőbb ellenfelünknek átadjuk az egyik eszközünket.”

Horner ezzel ugyanazt az érvelést használta, amire a Mercedes is hagyatkozott tavaly, amikor elutasították a Red Bull megkeresését a motorszállításra vonatkozóan. Bár a világbajnok istállónál megingás tapasztalható, Horner szerint a Mercedesek akkor is erősek maradnak, ha Rosberg után Paddy Lowe, a csapat technikai igazgatója is veszi a sátorfáját.

A Mercedesnél némi mozgás van a versenyzők és a technikai személyzet terén, de a csapatuk nagyon erős – vélte. – Érdekes lesz látni, hogy kit ültetnek majd az üres ülésbe, mert a lehetőségeik viszonylag korlátozottnak tűnnek.”

