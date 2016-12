Rosberg reméli, újra jóban lesznek Hamiltonnal

Elmondta, hogy az utóbbi napokban már volt néhány kellemes beszélgetésük, és képesek újra együtt nevetni. Reméli, hogy rendeződik a kapcsolatuk.

A világbajnoki címért vívott meccsek kiölték a barátságot Lewis Hamilton és Nico Rosberg korábbi jó kapcsolatából. Gokartos csapattársként közös szállodai szobában laktak, amikor versenyekre jártak, és fiatalon sok közös programon vettek részt, de mindez semmit nem számított, amikor a Mercedesnél éveken át egymással küzdöttek a vb-címért.

Rosberg azonban nemrég váratlanul bejelentette a visszavonulását, és a BBC Sportnak adott interjújában most elárulta: reméli, hogy javulni fog a viszonya Hamiltonnal.

A visszavonulásom bejelentése óta volt már néhány kellemes beszélgetésünk. Kedves dolgokat is mondott

- árulta el volt csapattársáról a német. - Lehet, hogy a jövőben újra jól kijövünk majd egymással. Ki tudja?"

Rosberg reméli, jóban lehet Hamiltonnal

Ehhez közelebb viheti őket, hogy Monacóban ugyanabban az épületben laknak. A kapcsolatuk az előző két szezon vitatott manőverei, ütközései után érte el a mélypontot, Hamilton azt állította, az idén valamivel harmonikusabb viszonyban voltak. Rosberg szerint a múltjuknak fontos szerepe volt a nehéz időszakokban.

"Sokat segített, hogy alapvetően még mindig kölcsönösen tiszteljük egymást, ami a korábbi, gokartos idők nagyon jó barátságából ered, 14 éves korunktól kezdve. Úgy gondolom, ez lendített át tisztességesen a nehézségeken, és most már képesek vagyunk együtt nevetni is."

Nem lenne példátlan, ha két nagy rivális az ádáz küzdelem végeztével hirtelen jóba kerülne egymással a pályán kívül – miután Alain Prost visszavonult, Ayrton Senna is elkezdte keresni vele a kapcsolatot.

Rosberg méltatta Hamiltont, és még értékesebbnek látja a vb-címét amiatt, hogy rajta kerekedett felül.

"A sikeremet különlegesebbé teszi, hogy Lewist győztem le, hiszen ő az egyik legjobb a mezőnyben. Nagyszerű vetélytárs, kőkemény harcos, és ettől még édesebb a dolog" - mondta.

Amint a BBC kérdésére ismét elmondta, Rosberg több praktikát is igénybe vett, hogy két vereség után az idén legyőzhesse csapattársát.

"Volt egy mentális trénerem, és kipróbáltam a meditációt is... Bár meditációnak nevezni túlzás, inkább egyfajta szellemi, éberségi tréning volt - nyilatkozta. - Emellett gokartoztam is. F1-es autót csupán kéthetente vezethetünk, pedig képzeljék el, mi lenne a teniszezőkkel, ha ilyen ritkán edzhetnének! Nem tenne jót nekik. Éppen ezért sokat gokartoztam a versenyek között, ez is biztosan segített."

