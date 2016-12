Megvan a Mercedes jelöltje Rosberg helyére

A közvélemény tippjeivel összhangban a Mercedes is Valtteri Bottast szemelte ki a leköszönő világbajnok, Nico Rosberg helyére. A Williams azonban nem adja be könnyen a derekát.

A BBC és a Sky Sports is úgy értesült, hogy a Mercedes ajánlatot tett a Williamsnek Valtteri Bottas leigazolásával kapcsolatban. Az autógyártó jelentős árcsökkenést kínált a motorok terén, valamint felajánlották Pascal Wehrleint a grove-i istállónak, de az első hírek szerint a Williams elutasította a megkeresést. A Sky Sports-nak a szóvivőjük kijelentette, hogy a versenyzői felállásuk változatlan marad 2017-ben is.

Bottas nagyon fontos a Williamsnek, mert Felipe Massa visszavonult az F1-ből, és a helyét az újonc Lance Stroll kapta meg, ha tehát Bottas is távozna, és esetleg Wehrlein vagy a nem sokkal tapasztaltabb Felipe Nasr váltaná, a csapatnak nem lenne rutinos referenciapontja az új technikai korszak kezdetén.

Bottas lehet Hamilton új csapattársa? Forrás: AFP/Giuseppe Cacace

Ráadásul hiába ajánlanak nekik komoly árengedményt, ha a pilóták nem szereznek elegendő pontot, a konstruktőri eredmény alapján megítélt jogdíjakból is sokkal kevesebb pénz folyhat be a kasszába

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Rosberg utódlásától függetlenül is van közös ügye a Mercedesnek és a Williamsnek, mert sajtóhírek szerint Paddy Lowe, a Mercedes technikai igazgatója is távozni készül Brackleyből, hogy igen magas beosztásba, akár a csapatfőnöki posztra kerüljön Grove-ban. A BBC szerint bár Lowe szerződése az év végén lejár, így is hat hónapos kényszerszabadságra kellene mennie. Utódjelöltje, James Allison is hasonló cipőben jár, mert még csak fél éve jött el a Ferraritól.

Wolff is átérzi a problémát

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója már a múlt héten is érezte, hogy nehéz lesz Bottast megszerezni. Wolff társtulajdonos a cégben, ami Bottast is menedzseli, és a Williamset is jól ismeri, hiszen korábban részvényes volt ott is. Jól tudja, mennyire kell nekik a finn pilóta.

A Renault-val is összefüggésbe hozták, egyelőre vár a nagy áttörésre Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mark Thompson

„Nagyon szerethető és intelligens versenyző, de a személyes kapcsolat mellett az is fontos, hogy ő nagyon, nagyon gyors – méltatta Wolff a finn pilótát a Sky Sports-nak. – Ő viszont most a Williams első számú pilótája, és nagyon fontos eleme a Lance Stroll-lal alkotott kombinációnak. Claire (Williams) nagyon számít rá.”

Wolff közben saját házában vendégül látta Lewis Hamiltont, majd kissé erőltetett videoüzenetben a háromszoros világbajnok azt nyilatkozta, hogy „csodálatos tárgyalásunk volt, és szeretném, ha tudnák, hogy jövőre a miénk lesz a legerősebb együttműködés, és már alig várom, hogy újra a bajnoki címért küzdhessek.”

Miért Bottast szeretné a Mercedes?

A sajtó egy része is gyorsan Bottast jelölte meg a hirtelen távozó Rosberg legvalószínűbb utódjának, mivel a nála kecsegtetőbb alternatívák – például Fernando Alonso vagy Sebastian Vettel – be vannak betonozva a jelenlegi csapataikhoz. Bottas viszont a Wolffhoz fűződő üzleti kapcsolata és a Williams-Mercedes együttműködés miatt az érvényes szerződése ellenére is elmozdíthatónak tűnik. Igaz, Wolff korábban azt mondta, nem akarnak a riválisoktól elcsábítani olyan versenyzőt, aki már elkötelezte magát, egy „baráti megállapodást” viszont nem zárt ki.

Közülük lehet, hogy csak Hamilton lesz jövőre a Mercedesnél, de Bottas (j1) is csatlakozhat hozzá Forrás: Daimler

Ráadásul Bottast egyéb jellemzői is alkalmassá tehetik, hogy Hamilton csapattársa legyen: 27 esztendős, így legjobb korszakába lép, már négy éve az F1-ben versenyez, junior kategóriákban bajnoki címeket szerzett, és 2014-ben bizonyította, hogy képes jó eredményeket elérni, amikor nyáron 5 verseny alatt 4 dobogós helyet szerzett, és az év végén is befért a legjobb 4-be a tabellán.

Az idén véget érő technikai korszak során viszont Bottas – részben a Williams visszacsúszásának is köszönhetően – egyre kevesebb pontot szerzett, és ritkán mutat olyat a pályán, amire még évekkel később is emlékezni lehet. Bottas ezért talán kissé unalmas választásnak tűnhet, olvasói szavazásunkon is mindössze 3% nyilatkozott úgy, hogy őt látná a legszívesebben Rosberg helyén – 47%-kal Fernando Alonso bizonyult a legnépszerűbb jelöltnek, míg Jenson Button 10, Sebastian Vettel és Pascal Wehrlein 8, sőt még Felipe Massa is 6%-ot kapott.

A Mercedes azonban Bottasszal egy stabil pontszerzőt kapna, aki várhatóan nem rúgná össze a port Hamiltonnal az első adandó alkalommal.

