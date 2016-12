Humoros használati utasítással búcsúztatják Hülkenberget

A Force India barátsággal engedi útjára a német pilótát, és arra kérik a Renault-t, hogy vigyázzanak rá a jövőben is. Versenyzőjük távozása ellenére nagy célt tűztek ki 2017-re.

Kedves üzenettel búcsúztatja a Force India távozó versenyzőjét, Nico Hülkenberget, aki 2017-től a Renault gyári csapatának pilótája lesz. Első ránézésre egy használati utasításra emlékeztet a szöveg, de jobban megnézve inkább egy olyan szívélyes üzenetről van szó, amit a szülők a gyermekük ellátásához mellékelnek.

„Kedves Renault Sport F1! Íme néhány hasznos tanács, hogy miként bánjatok Nico Hülkenberggel – kezdődik a levél, amit a Twitteren posztolt a csapat. – Kérjük, vigyázzatok a versenyzőre! Köszönjük!”

Hülkenberg jövőre a Renault-nál folytatja Forrás: Sahara Force India/Sahara Force India/James Moy Photography

„A ’Nico’ névre hallgat, de nyilvánosan a ’Hulk’ is megteszi. Régebb óta tagja a szeretett családunknak, mint ahogy arra emlékezni tudunk, de ideje, hogy útra keljen, és a saját lábára álljon.”

„Nico barátságos és jó természetű, de van néhány egyszerű szabály, amit be kell tartani, amikor gondoskodnak róla: Éjfél után ne etessék, és ne ázzon meg” – ezek az 1984-es „Szörnyecskék” című filmre tett utalások, majd hozzá is teszik: „Persze, csak viccelünk, elég jól szerepel esőben.”

„Noha a hasonlóság rejtélyes lehet, ne emlegessék őt ’Johnny Bravóként’. Ha mégis, mondják el nekünk, mi történt utána! A rúdtáncolást (pole dancing) ne emlegessék neki, mert azt fogja hinni, hogy a 2010-es brazíliai ünneplésére gondolnak! A legfontosabb pedig, és ezt nem győzzük nyomatékosítani, hogy NE bosszantsák fel!” – utaltak a hihetetlen Hulk nevű képregényhősre.

Sok sikert kívánnak a közös életetekre barátaitok a Sahara Force Indiánál!”

A silverstone-i istálló az idén a konstruktőri pontverseny 4. helyén végzett, ami a legjobb eredmény, mióta ezzel a névvel szerepelnek az F1-ben. Bár Hülkenberg csapattársa, Sergio Pérez két dobogós helyet is szerzett, a német pilóta így is a csapat oszlopos tagja volt, helyét a Mercedes protezsáltja, Esteban Ocon veszi át. Bob Fernley, a Force India csapatfőnök-helyettese szerint jövőre ennél jobb eredményt is elérhetnek.

„Az idén azzal a szemlélettel vágtunk neki az évnek, hogy megszilárdítsuk az 5. helyet, de rajta tartottunk a szemünket a 4. pozíción is – idézte Fernley-t az F1i.com. – Szerintem jövőre meg kellene erősítenünk a 4. helyet, fél szemmel azonban a 3-at is figyeljük majd.” Fernley hozzátette, ha a Mercedes, a Red Bull vagy a Ferrari „elszúrja” az autóját, ők akár meg is előzhetik őket, „feltételezve, hogy a miénk jól sikerül, de ez a kockázat mindig is jelen lesz.”

